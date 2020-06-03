美警暴力7年內造成7666人死亡　非裔佔比驚人

▲明尼阿波利斯警員蕭文用膝蓋跪壓造成非裔男子佛洛伊德死亡，引爆全美抗議潮拉潮埃抗議潮。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

國際中心／綜合報導

「半島電視台」網站周一(1日)報導，根據調查和宣導組織「警察暴力地圖」 (Mapping Police Violence)收集的資料顯示，2013年至2019年，美國員警因執法過當總共造成7666人死亡。

5月25日晚上9點25分，明尼蘇達州明尼波利斯市46歲的非裔男子 佛洛伊德George Floyd)「成為警察執法過當的受害者。手無寸鐵的他被白人員警蕭文(Derek Chauvin)跪壓在地後窒息死亡。佛洛德之死引爆美國多地上萬名示威者抗議，要求伸張正義，結束警察的暴力執法。

美國員警致死案例中，非裔美國人的數量高到不成比例。非裔美國人僅佔人口總數的13%，然而他們被員警殺害的可能性是白人的2.5倍。去年超過10000人遭員警殺死，當中24%是非裔人士。

美國最大的3個州：加州、德州和佛羅里達州裡，員警殺害黑人的人數最高。一旦將這些數據根據人口規模和人口比例進行整合，就會發現幾乎在每個州裡，非裔美國人被員警殺害的風險都比白人高得多。

在猶他州，非裔美國人僅佔該州人口總數的1.06%，但在過去7年內，他們佔了員警殺人案裡的10%。而在發生「跪殺」事件的明尼蘇達州，非裔美國人佔總人口的5%，遭到員警殺害的竟然佔總數的20%。