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黑人遭警跪壓致死！川普看影片嘆「非常難過」　急下令FBI加快調查

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 記者蔡儀潔／綜合報導

美國明尼蘇達州黑人男子佛洛伊德（George Floyd）25日被白人員警跪壓7分鐘後死亡，消息傳出後全美掀起示威抗議。白宮新聞秘書麥肯內妮(Kayleigh McEnany)28日表示，總統川普看到事發影片後非常難過，希望正義能得到伸張，隨後在空軍一號上拿起電話，要求聯邦調查局（FBI）加快調查速度。

▲▼明尼蘇達州白人警察執法過當，用膝蓋壓制導致黑人男子窒息身亡。（圖／翻攝自推特／@QasimRashid）

明尼蘇達州白人警察執法過當，用膝蓋壓制導致黑人男子窒息身亡。（圖／翻攝自推特／@QasimRashid）

綜合外電報導，白人員警對黑人執法過當鬧出人命，在美國掀起軒然大波，川普27日在推特上表示，已要求司法部與聯邦調查局加速調查此案，讓族群爭議盡快降溫。

白宮新聞秘書麥肯內妮28日在記者會上回應稱，佛洛伊德的死是「令人震驚和悲慘的經歷」，總統川普在看到事發影片後非常難過，希望伸張正義，並要求FBI加快調查速度。

▼白宮新聞秘書麥肯內妮（Kayleigh McEnany）秀川普捐款。（圖／達志影像）

▲▼白宮新聞秘書麥肯內妮（Kayleigh McEnany）秀川普捐款。（圖／達志影像）

前民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）也就此事表示哀痛。她在臉書PO文稱，佛洛伊德的生命很重要，「黑人的生命很重要，為了實現真正的公平和正義，我們還要做很多努力。」

▲▼明尼蘇達州民眾上街抗議白人警察執法過當。（圖／達志影像／美聯社）

▲明尼蘇達州民眾上街抗議白人警察執法過當。（圖／達志影像／美聯社）

回顧這起事件，當地時間25日晚間，明尼亞波利斯接到報案電話稱，有人試圖在商店使用偽鈔，因此調派4名警員趕往現場。警員到場後，發現46歲黑人男子佛洛伊德外貌符合報案人描述，因此強行將他壓制在地，其中一名警員更以膝蓋重壓在其脖子上。

期間，佛洛伊德不斷向警員求饒，大喊自己非常疼痛且呼吸不到空氣，圍觀路人也紛紛替男子求情，但在場警員充耳不聞，負責壓制的白人警員也未將腳從男子頸部移開。不久後，佛洛伊德疑似因窒息而失去生命徵象，雖然緊急被送往醫院，但仍宣告不治。

自當地時間26日晚間開始，數百民眾聚集在案件發生的十字路口，抗議涉案警員行為涉及種族歧視；之後，抗議民眾又轉移陣地，前往涉案警員所屬分局外示威。現場一名示威者強調，「要讓他們知道這種事是不能容忍的，如果他繼續殺害我們，將面臨嚴重後果。」

不少民眾在現場高喊「沒有正義、沒有和平」，以及佛洛伊德的遺言「我不能呼吸」。騷亂在週三繼續升級，並擴散至其他地區。在明尼蘇達州，有示威者打、砸、搶超市。在洛杉磯，有人圍攻警車，甚至焚燒美國國旗。

一位示威者說，當他看到佛洛伊德被員警跪壓的影片後，感到非常生氣。他說，有人只想平平安過日子，卻遭到冷血殺害，員警在這個國家不斷對黑人施暴是無法接受的。他同時質問：「我們來參加和平示威，員警卻發射催淚彈和橡皮子彈，就像對付恐怖分子似的。不是嗎？我們真的受夠了。沒有正義，就沒有和平！」

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