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先衝超商吃一波！天仁茗茶「﻿913茶王」變身冰淇淋了　立頓打造邪惡珍奶雪糕

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▲▼全家推出聯名零食、天仁茗茶冰品。（圖／記者蕭筠攝）

▲老字號茶飲品牌天仁茗茶跨界冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

夏天到來除了隨時來一杯消暑飲品外，嗑冰淇淋絕對也是好選擇之一，近來各大超商、量販掀起冰品大戰，這次老字號茶飲品牌「天仁茗茶」首度跨界冰品，找來小美冰淇淋聯手打造2款茶冰淇淋，尤其這杯鎮店之寶913茶王冰淇淋絕對必入手，即日起在全家獨家開賣。另外立頓也攜手杜老爺推出2款雪糕冰糕，今（3）日起在7-11限時限量上市。

▲▼全家推出聯名零食、天仁茗茶冰品。（圖／記者蕭筠攝）

▲有913茶王、抹茶口味。（圖／記者蕭筠攝）

天仁茗茶跨界合作小美冰淇淋，端出店內招牌「﻿913茶王」變身冰淇淋，選用台灣高山烏龍茶入料製成，口感綿密還保有醇厚風味，喜愛焙茶的人一定不能錯過；另外還有一款「抹茶冰淇淋」，使用日本靜岡綠茶製成，濃郁微苦的口感，預計再次襲擊抹茶控的心，即日起於全家開賣，目前有任選2件6折優惠。

▲▼立頓推出珍奶冰棒、水果雙Q紅茶冰棒。（圖／業者提供）

▲立頓推出珍奶雪糕、水果雙Q紅茶冰棒。（圖／業者提供）

另外茶品牌「立頓」今年也跨界合作台灣冰品品牌「杜老爺」，聯手打造台灣限定2款冰品，包括「珍珠奶茶雪糕」及「水果雙Q紅茶冰棒」，分別使用經典立頓原味奶茶以及紅茶作基底，珍珠奶茶雪糕不僅吃得到奶香搭配Q彈珍珠營造豐富口感，而水果雙Q紅茶冰棒吃得到鳳梨椰果混白玉粉圓的水果雙Q，放進紅茶與檸檬汁、蘋果汁所打造的紅茶果汁，清爽口感是夏日最佳選擇，即日起於7-11限定、限量販售。

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