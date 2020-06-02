鐵鎚擊殺胞兄爆頭慘死！台南狠弟伴屍一夜　二審仍判14年徒刑

▲台南市仁德區一間透天厝警傳命案，66歲的翁姓男子，疑遭胞弟翁博文持鐵槌毆打致死，二審仍被判刑14年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



發生在2019年台南市仁德區弟殺兄案，66歲翁姓男子，遭現年59歲胞弟翁博文持鐵鎚毆擊其兄頭、胸、腹及身體，造成其兄因顱腦損傷出血、身體大量出血而亡，台南地院依殺人罪判翁博文14年徒刑，台南高分院2日上午合議庭宣判，駁回上訴，維持原審14年徒刑，可上訴。

男子翁博文與兄長翁劍郎，平時共同居住，翁劍郎於2019年1月間因走路跌斷腳，即由弟弟翁博文照料其生活起居，而翁博文因長期照護其兄翁劍郎業已心生齟齬，時常與翁劍郎發生口角糾紛。2019年7月29日晚上7時許，翁博文於飲酒後叫翁劍郎吃飯，雙方因而發生口角，翁博文竟基於殺人之犯意，在住處客廳門外鐵捲門內左側置物架籃子內，拿取前端有金屬材質之鐵鎚一支，前往翁劍郎位於一樓之房間，毆擊兄長翁劍郎之頭部、胸部、腹部及身體，造成翁劍郎因而受有頭胸腹及左右手多處撕裂傷及瘀傷等傷勢，並因顱腦損傷出血、大量出血而死亡。

法院審理時被告固坦承有持鐵鎚毆擊被害人，惟否認有殺人犯意，並辯稱他當時約喝了半瓶米酒，酒後有點恍惚，只是想嚇阻、警惕一下被害人，並沒有置被害人於死的動機云云，然合議庭認為被告自己陳訴，他因於被害人房間內與被害人發生口角，加上長期照料被害人，心生不滿，即至客廳門外置物架籃子內拿 取鐵鎚1支後，進入被害人房間內攻擊被害人，而質地堅硬、前端有金屬材質之鐵鎚，若以之大力敲擊人體，得輕易對人之生命、身體造成危害，而被告攻擊被害人之頭部、胸部及腹部等脆弱之人體重要部位，且毆擊之次數甚多、用力甚猛，足徵被告於案發時，主觀上對於其持鐵鎚攻擊被害人頭部、胸腹部及身體多次，極可能造成被害人嚴重出血，進而導致死亡結果，當有所預見。又依被告於被害人全無反抗之情形下，猶以鐵鎚猛力毆擊被害人頭部、胸腹部及身體數十下之行為，以及其犯後未曾救護被害人等舉動，足證其主觀上確有殺人之故意，而非僅出於教訓、嚇阻被害人之意思甚明。

法院合議庭考量被告除曾犯違反著作權法及傷害案件外，別無任何其他犯罪紀錄，素行尚稱良好，併考量被害人家屬，也是被告姊姊於審理中請求法院從輕發落，給被告改過自新之機會，以及被告國中畢業之智識程度，未婚、無須扶養之人，現無業、經濟來源靠兄弟姊妹幫忙之家庭經濟生活狀況等一切情狀，判處有期徒刑14年。

據了解，命案現場為2樓加蓋的透天厝，翁家有5位兄弟，66歲的死者排行老二，現年59歲的嫌犯則是老么，兩人都未結婚，目前無業。

鄰居表示，平時兄弟倆就喜歡喝酒，但感情不睦，常爆發爭吵，甚至還曾因打架，由救護車載送就醫，案發前晚又有聽到吵鬧聲。死者原在藥廠上班，後來離職，之前因跌倒造成腿骨折，行動不便，就住1樓房間，弟弟則睡2樓。

翁男行兇後仍留在原處，係每週定期去該住處幫忙打掃的姐姐，2019年7月30日上午前往打掃時，才發現死者陳屍房內，向台南市歸仁分局警方報案，歸仁分局迅速派員到場，逮捕還在屋內的翁男，他坦承有動手，但不知哥哥死亡情事，警方偵訊後依殺人罪嫌移送台南地檢署偵查起訴。

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