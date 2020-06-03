國巨前高層睡美魔女人妻！身分起底「常上媒體版面」　周杰倫也是她客戶

圖、文／鏡週刊

曾任職股票上市公司國巨的一級主管、人資長葉義英，遭控與知名假髮公司女總經理外遇，2人不僅相約出遊，還在溫泉會館發生性行為。女方的老公5月初發現後，曾攔車把葉打了一頓。

▲葉義英曾任國巨（小圖左）人資長，但今年5月中旬已離職。 （圖／鏡週刊提供，下同）

5月中旬，葉還傳了一張切結書給女方的老公，強調未來絕不主動往來。不料3天後，女方突然拋家棄子、離家出走、音訊全無。焦急的老公與小孩呼籲葉高抬貴手、別再糾纏，讓女方早點回歸家庭。

▲藝人周杰倫（圖）曾使用的髮片，就是與葉義英外遇的女總經理公司的產品。

5月23日，知名假髮公司總經理Ａ女突然拋下老公及一對子女離家出走，電話不接，訊息不讀，婆家完全聯繫不上她。究竟什麼原因，讓她拋棄家庭與事業？Ａ女的老公懷疑日前剛從股票上市公司國巨離職的前人資長葉義英，拐跑他老婆，呼籲葉高抬貴手，二個孩子也希望媽媽早點回家。

▲假髮公司女總經理的老公（圖）懷疑葉義英拐跑他的老婆。

▲葉義英傳了一張切結書給A女的老公，企圖推卸法律責任。（讀者提供）

現年56歲的葉義英，今年3月中旬才代表國巨接受媒體採訪，表示要在高雄擴大徵才1,600人，但外界有所不知的是，這位曾管控1萬多名員工的前人資長，在公開徵才的同時，也正私下「徵才」，與41歲的Ａ女大談不倫戀。





▲葉義英曾任國巨人資長，但今年5月中旬已離職。

▲假髮公司女總經理（圖）在葉義英猛烈追求下，與葉發生婚外情。（讀者提供）

至於Ａ女擔任總經理的假髮公司，在業界頗富盛名，她也常接受媒體採訪，講解假髮與髮片，包括周杰倫等大咖藝人，都曾選用Ａ女公司的產品。

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