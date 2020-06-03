　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國巨前高層睡美魔女人妻！身分起底「常上媒體版面」　周杰倫也是她客戶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖、文／鏡週刊

曾任職股票上市公司國巨的一級主管、人資長葉義英，遭控與知名假髮公司女總經理外遇，2人不僅相約出遊，還在溫泉會館發生性行為。女方的老公5月初發現後，曾攔車把葉打了一頓。

▲▼【科技高層睡人妻1】明知已婚還猛追　科技大廠前人資長偷吃美女人妻。（圖／鏡週刊提供）

▲葉義英曾任國巨（小圖左）人資長，但今年5月中旬已離職。 （圖／鏡週刊提供，下同）

5月中旬，葉還傳了一張切結書給女方的老公，強調未來絕不主動往來。不料3天後，女方突然拋家棄子、離家出走、音訊全無。焦急的老公與小孩呼籲葉高抬貴手、別再糾纏，讓女方早點回歸家庭。

▲▼【科技高層睡人妻1】明知已婚還猛追　科技大廠前人資長偷吃美女人妻。（圖／鏡週刊提供）

▲藝人周杰倫（圖）曾使用的髮片，就是與葉義英外遇的女總經理公司的產品。

5月23日，知名假髮公司總經理Ａ女突然拋下老公及一對子女離家出走，電話不接，訊息不讀，婆家完全聯繫不上她。究竟什麼原因，讓她拋棄家庭與事業？Ａ女的老公懷疑日前剛從股票上市公司國巨離職的前人資長葉義英，拐跑他老婆，呼籲葉高抬貴手，二個孩子也希望媽媽早點回家。

▲▼【科技高層睡人妻1】明知已婚還猛追　科技大廠前人資長偷吃美女人妻。（圖／鏡週刊提供）

▲假髮公司女總經理的老公（圖）懷疑葉義英拐跑他的老婆。

▲▼【科技高層睡人妻1】明知已婚還猛追　科技大廠前人資長偷吃美女人妻。（圖／鏡週刊提供）

▲葉義英傳了一張切結書給A女的老公，企圖推卸法律責任。（讀者提供）

現年56歲的葉義英，今年3月中旬才代表國巨接受媒體採訪，表示要在高雄擴大徵才1,600人，但外界有所不知的是，這位曾管控1萬多名員工的前人資長，在公開徵才的同時，也正私下「徵才」，與41歲的Ａ女大談不倫戀。


▲▼【科技高層睡人妻1】明知已婚還猛追　科技大廠前人資長偷吃美女人妻。（圖／鏡週刊提供）

▲葉義英曾任國巨人資長，但今年5月中旬已離職。

▲▼【科技高層睡人妻1】明知已婚還猛追　科技大廠前人資長偷吃美女人妻。（圖／鏡週刊提供）

▲假髮公司女總經理（圖）在葉義英猛烈追求下，與葉發生婚外情。（讀者提供）

至於Ａ女擔任總經理的假髮公司，在業界頗富盛名，她也常接受媒體採訪，講解假髮與髮片，包括周杰倫等大咖藝人，都曾選用Ａ女公司的產品。

更多鏡週刊報導
 【科技高層睡人妻2】死纏爛打探底線　他還約人妻出來「試車」
【科技高層睡人妻3】幽會都約甜蜜星期三　情欲男女偷情私密照曝光
【科技高層睡人妻4】他侵門踏戶接人妻挨揍　外遇妻自白穿薄紗「做了」

ET快訊
WHO錄音檔外洩！　官員內部對話：中國拖延公布病毒資訊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國巨前高層睡美魔女人妻！身分起底「常上媒體版面」　周杰倫也是她客戶

妹妹陷3案！前檢察官違法幫打官司遭彈劾　監察院：嚴重損害司法公信

快訊／毒蟲開車衝撞警車！警朝輪胎猛開22槍　車輛失控撞上民宅

台版佛洛伊德！桃園警踹碎民眾膝蓋嗆「一條腿20萬」　分局回應了

北市貴族小學師「度蜜月」還帶男童　他不碰老婆超瞎理由曝光

快訊／小貨車剛停靠路肩…後方機車高速撞上！騎士腦漿濺出慘死

績優警蹺班床上大戰　事後超鹹濕訊息曝光「SORRY我不曉得沒戴…」

台南公車撞腳踏車！騎士被壓在車底　路人合力拖出來送醫

賓士獵跑國道「飆破時速200」自撞駕駛噴飛　758萬名車跟朋友借來的

屁孩騎士「車體噴漆+球棒追打司機」　超扯原因曝：不爽公車煞車太大聲　

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

《創造營2020》水火舞台驚艷全場　女學員沾水甩頭髮...毛不易「我都看傻了」

罷韓成功會請韓國瑜當副主席 ？　柯文哲秒答：呵呵呵...想太多了吧

國巨前高層睡美魔女人妻！身分起底「常上媒體版面」　周杰倫也是她客戶

妹妹陷3案！前檢察官違法幫打官司遭彈劾　監察院：嚴重損害司法公信

快訊／毒蟲開車衝撞警車！警朝輪胎猛開22槍　車輛失控撞上民宅

台版佛洛伊德！桃園警踹碎民眾膝蓋嗆「一條腿20萬」　分局回應了

北市貴族小學師「度蜜月」還帶男童　他不碰老婆超瞎理由曝光

快訊／小貨車剛停靠路肩…後方機車高速撞上！騎士腦漿濺出慘死

績優警蹺班床上大戰　事後超鹹濕訊息曝光「SORRY我不曉得沒戴…」

台南公車撞腳踏車！騎士被壓在車底　路人合力拖出來送醫

賓士獵跑國道「飆破時速200」自撞駕駛噴飛　758萬名車跟朋友借來的

屁孩騎士「車體噴漆+球棒追打司機」　超扯原因曝：不爽公車煞車太大聲　

「黃氏兄弟」瑋瑋同志APP約砲！　調情自爆「16公分」玩90分鐘…鹹濕對話曝光

《華郵》踢爆「司法部長下令」警射催淚彈、橡膠子彈強勢清場：把它完成

國巨前高層睡美魔女人妻！身分起底「常上媒體版面」　周杰倫也是她客戶

直擊風田深夜當街撫摸…「手伸下面」掏物全被拍！　起底富二代女友周旋3天菜男星

川普將動用軍隊！郁慕明363字要蔡英文二選一：美國人民或政府？

6年前娶296億台玻千金…已婚5566小刀「進出正妹豪宅」被拍！　2人驚爆過從甚密

杜特蒂政策轉彎　暫不終止菲美軍隊互訪協定

妹妹陷3案！前檢察官違法幫打官司遭彈劾　監察院：嚴重損害司法公信

6警衝出猛敲車窗「連射電擊槍」　1男1女遭強拖下車手腕骨折：只是去買晚餐

WHO錄音檔外洩！　官員內部對話「證實」：中國拖延公布病毒資訊

睡一覺八哥秒變尖頭「酷企鵝」　無辜大眼萌翻網友：太犯規了XD

社會熱門新聞

快訊／機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

軍官低頭沉睡　行駛國道開自駕

蘭院建築模型展遭幼童轟炸式摧殘！家長默默閃人

賓士獵跑國道飆破200自撞　27歲男駕駛噴飛

變態師度蜜月還帶男童　不碰老婆超瞎理由曝光

情慾按摩「矮大叔」上陣　女客竟染性病

毒蟲衝撞警車警猛開22槍撞上民宅

績優警蹺班床上搏　超鹹濕訊息曝

已婚所長偷吃報案辣媽　上摩鐵理由超瞎

重機情侶慘死！機車路權會見這PTT問卦怒了：這叫恐嚇

惡警踹碎民眾膝蓋不認帳　嗆「一條腿20萬」

海科大情侶慘死輪下　母崩潰辦冥婚

讓15歲小女友懷孕　他秒娶回家…1年後離婚下場慘爆

癌末男死前po文控訴醫師害命　家屬怒抬棺撒冥紙

更多熱門

相關新聞

酸民逼死木村花　老媽出面阻憾事重演

酸民逼死木村花　老媽出面阻憾事重演

日本摔角選手、實境秀《雙層公寓》班底木村花上月23日死於家中，得年22歲，實境秀的存在意義也成了外界討論焦點。日本記者透露，製作該節目的富士電視台、《雙層公寓》棚內藝人班底都知道木村的處境，卻無人伸出援手；木村花的母親響子今發推特透露，為了不讓憾事再次發生，將針對酸民作出處置。

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

5歲女兒追星對象　章子怡崩潰想吐血

5歲女兒追星對象　章子怡崩潰想吐血

行銷台灣　漫畫家左萱插畫令人驚豔

行銷台灣　漫畫家左萱插畫令人驚豔

退役搜救犬被領養1天走失　想憑氣味回消防署

退役搜救犬被領養1天走失　想憑氣味回消防署

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

下體「詭彎45°」！2寶爸嘆：壞壞只能同個姿勢…一脫褲醫驚呆了

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

夏宇童認愛孫協志！　曝媽媽反應：她希望我有穩定的家

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

6重點秒懂三倍券好處！陳嘉行打臉「發現金6000」

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

軍官低頭沉睡　行駛國道開自駕

林采緹試穿新背心「掉出半顆雪球」

「鋼琴女神」大尺度泳裝「雪白巨球」快掉出來！

罷韓過關門檻提高！比市長選舉多1萬8643人

更多

最夯影音

更多
重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來
魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面