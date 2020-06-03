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苗縣府6人找民代關說搶1科長缺　徐耀昌：再犯公布姓名、凍1年

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▲▼苗栗縣長徐耀昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲苗栗縣長徐耀昌針對關說一事祭出重罰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗縣政府近期釋出一個科長職缺，沒想到竟然爆出有5、6個人試圖找民代關說。縣長徐耀昌聽聞此事相當氣憤，2日在縣務會議中強調，縣府的職缺以及升遷都是透過公開、公平的方式辦理，假如再出現類似的情形，將從7月1日起公布姓名，還要「凍結」一年。

據了解，苗栗縣政府各局處科長的職等，都已經比照六都升至9職等，所以近期有一個科長的職位出缺，才會吸引5、6個人找民代關說，希望能爭取到這個難得的機會；不過，有些人爭職位卻沒有考慮到自身的能力，甚至連相關經驗都沒有，因此讓聽聞此事的徐耀昌相當生氣。

▲苗栗縣政府工商發展處的「苗栗縣社會住宅包租代管計畫」已經開跑了，歡迎符合資格之民眾踴躍申請。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府爆出多人關說爭取科長一職的事件。（圖／記者黃孟珍翻攝）

徐耀昌表示，縣府的人員進用或升遷都是以「不造成文官體制困擾」為原則，並尊重各機關首長或主管推薦的人選，只是相關人事案已經不是第一次傳出收受紅包的爭議，現階段研議由縣府提供50萬元的檢舉獎金，一旦查證屬實，將交由政風單位、檢調單位嚴辦。

至於關說搶科長職缺一事，徐耀昌強調，一切採用公開、公平、公正的方式辦理，假如再發生類似的關說事件，將從7月1日起公布姓名，且不排除一年內不給予升遷或進用的機會。

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