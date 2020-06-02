女騎士汐止路口等紅燈遭撞飛！公車拖行機車10米　她命大翻滾路旁送醫

台北市松山區5月31日深夜11時許發生一起車禍！一輛公車沿民生東路內側車道準備左轉光復北路，此時直行的18歲男騎士因閃避不及撞上公車車尾，當場血流一地。警方獲報到場，緊急將他送醫搶救，但仍不幸身亡，初判是公車未禮讓直行車釀禍，詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。