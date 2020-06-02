女騎士汐止路口等紅燈遭撞飛！公車拖行機車10米　她命大翻滾路旁送醫

記者張君豪／新北報導
2日清晨8時許，新北市汐止區大同路2段發生一起新北客運公車撞擊機車女騎士案件，當時公車駕駛從大同路2段往台北方向直行，卻忽略前方機車許姓女騎士正停等紅燈，許女連人帶車被撞倒在地，手腳身體有多處擦傷、腳踝骨折，所幸遭撞擊後翻滾道路旁，未遭公車輾過；新北市消防局救護車緊急到場，將許女送往汐止國泰醫院治療。
▲女騎士停等紅燈遭空車推撞飛，所幸送醫治療並無生命危險。（圖／記者張君豪翻攝）
▲女騎士停等紅燈遭空車推撞飛，公車擋風玻璃碎裂足見撞擊力道猛烈。（圖／記者張君豪翻攝）
汐止警分局表示，當時新北客運629公車行駛大同路2段要往台北南港方向，路口號誌變成紅燈，27歲的黃姓公車駕駛沒有煞車，竟想闖紅燈，前方機車卻已停下，公車直接將許姓女騎士（26歲）撞飛，整輛車被拖行10多公尺，所幸女子遭撞後滾到路旁，手腳多處擦傷腳踝骨折傷勢不輕。
▲女騎士停等紅燈遭空車推撞飛，遭撞機車車殼碎裂。（圖／記者張君豪翻攝）
當時正值上班時間，通勤民眾嚇得趕緊報警求助，警消到場將女騎士送醫後展開調查，雙方酒測值均為零，警方訊後暫依過失傷害罪嫌移送肇事駕駛。
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