軍中長官用「揪科」照三餐傳長輩圖！綠委：當自己兒子　Juiker最強功能曝

▲揪科是「MIT」國產，號稱保密性極佳，群組裡面誰已讀、誰沒讀通通一覽無遺。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

軍中常用的通訊軟體「揪科」（Juiker），現在有基層士兵爆料，變成長官傳長輩圖的天地，讓他們覺得相當困擾，每天幾乎是照三餐接到，「你真的得到阿兵哥心裡面所想的嗎？還是你只是要做一個另類的監控？」對此，國防部回應，如果有困擾，可以透過申訴專線反映，會再進行勸導。民進黨立委何志偉則認為，「長輩圖就是我們特有的文化，把這些阿兵哥當成自己的『兒子』一樣。」

有士兵對《東森新聞》爆料，「他（長官）就是早安、午安、晚安，就是三查了啊！就變成另類的『點名簿』，這很困擾，有多困擾就有多困擾。」

收到長官傳來一連串的長輩圖，讓軍中弟兄滿頭問號，而士兵讀或不讀、回或不回好像都有點尷尬。爆料士兵認為，長官此舉當然是敷衍了事，「這個能貼近到真正的阿兵哥心聲嗎？這不行啊，傳個早安、午安、晚安就很簡單了嗎？你真的得到阿兵哥心裡面所想的嗎？還是你只是要做一個另類的監控？」

▼基層士兵爆料，每天幾乎是照三餐接到長官傳的長輩圖。（圖／東森新聞）

基層不滿長官在一般LINE群組傳長輩圖就算了，但在軍中常用的「揪科」裡頭傳，就會覺得有點霧煞煞，難道長官們也有業績壓力嗎？爆料士兵說，「如果是非機密的話，為什麼不能自動線或者是軍線來去做通報處理，為什麼要用這個系統啊？」

擔心「長輩圖」訊息也變成另一種的命令，而軍中會用「揪科」，因是「MIT」國產，號稱保密性極佳，群組裡面誰已讀、誰沒讀通通一覽無遺，成為長官點名還有傳達訊息的好幫手。

對此，民進黨立委何志偉認為，「長輩圖就是我們特有的文化，把這些阿兵哥當成自己的『兒子』一樣，背後都是一個關心。那你用不同的心在看的話，就不會這麼煩心了啊。」對此，國防部回應，如果基層覺得此舉不佳，可以透過申訴專線回報，國防部會再來勸導。

▼爆料士兵認為，長官此舉變另類監控。（圖／東森新聞）