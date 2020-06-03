韓美防衛費分擔談判有果！　南韓出資2億千名員工復職

▲南韓總統文在寅。 （圖／路透）

實習記者蔡政儒／編譯

為了填補於2019年有效期滿的《防衛費分擔協定》空白期以及簽署新的協定，美、韓兩國已談判六次都未有成果。然而美國國防部於2日宣布，美國與南韓達成新協議，南韓將出資2億美元，資助4000名美軍韓籍工作人員直到2020年底。

美國國防部表示，這次的協議「直接反映美國盡全力隨時做好準備，以及對韓國員工與盟國的承諾」，也是「朝鮮半島和平穩定的關鍵」。美國國防部並表示，「考量到已過期的《防衛費分擔協定》，本部相信一個全新、公平的新協議能讓兩方都取得最大利益」。

去年，川普政府原本要向南韓索取16億美元資助駐韓美軍部隊，但後來考量到2020年兩國將商討新的協議，因此同意將金額下修至6億美元。然而，直到今年年初美韓都尚未達成協議，迫使大多數員工放無薪假。

今年年初，許多美軍高層軍官擔心兩國將無法達成新的防衛費分擔協議，並警告將會有大約9000名韓籍員工被迫放無薪假，而事實上也是如此。美軍表示，這樣的情形有損美軍與北韓對抗的力量。美國國防部表示，要是缺乏新的協議，「重要的防禦基本設施計畫將無法運作，所有駐韓美軍的後勤部隊將全都由美國持續出資補助，兩國的防衛費分擔將無法達到平衡」。