比實名制5元更便宜　11大通路「口罩解禁」搶購攻略一次看！

▲口罩6月1日起大解禁，民眾依然能預購、至藥局買國家隊出產的5元口罩。（圖／記者羅婉庭攝）

記者黃君瀚／綜合報導

新冠肺炎疫情趨緩，今（1）日起全台口罩全面解禁，民眾可自由買賣口罩，經濟部掛保證庫存尚有2至3億片，國家存量無虞，每日徵用的800片仍能搭配實名制購買，即14天9片、1片5元。《ETtoday新聞雲》整理宣布開賣口罩的10大超商、量販業者，部分折扣後甚至比「國家隊」更便宜！

7-Eleven

6月1日開賣下午3點起門市開放預購，每盒50片售250元，平均1片5元；指定電子支付再折5%，平均1片4.7元。限量2.5萬盒。

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全家

6月2日起全台門市開賣，每盒50片售299元，平均1片5.9元；全家會員折抵50元，平均1片4.9元。限量2萬盒。

萊爾富

6月2日起全台門市開賣，每盒50片售299元，平均1片5.9元。限量供應2萬盒。

OK

6月1日起開放會員預購，一份5入25元，平均1片5元；6月3日全台門市開賣，價格未定。首批限量2萬份。

▲今起各大通路陸續開賣口罩。示意圖，與新聞人物無關。（圖／業者提供）

家樂福

供應不同品牌、大小的醫療口罩，分5入和7入包裝，平均1片9至15元不等。限量1.8萬份。

寶雅

6月4日起全台門市開賣，成人和兒童皆有售，平均1片價格5至7元。限量100萬片。

好市多

5月底即開放線上預購口罩，1盒50片售599元，平均1片11.9元。首批已售罄，第二波待公布。

中衛

6月1日起向全台各大藥局、賣場、超商、網購等通路鋪貨，平均1片10元以上。

屈臣氏

尚未定案，每片約15元。

康是美

尚未公布。

美廉社

尚未公布。