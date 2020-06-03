共和黨參議員建議派「第101空降師」壓制抗爭　川普：100%同意

▲柯頓表示對抗爭者的行為零容忍。（圖／翻攝自推特／Tom Cotton）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國「佛洛伊德之死」示威行動持續延燒，共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）表示，若抗爭群眾再不停止，將不惜一切辦法恢復秩序，包括派出美軍第101空降師、第10山地師、第82空降突擊師等陣容，川普也對他的說法表示認同。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，來自阿肯色州的柯頓在推特發文表示，「這是無政府狀態，騷動今天就要結束，如果當地政府無計可施，那麼就來看看這些恐怖份子面對第101空降師時會怎麼做，我們對這種行為零容忍。」

▲川普轉發寫下「100%同意！謝謝你柯頓」 。（圖／翻攝自推特／realDonaldTrump）

過了一小時，柯頓又補充，「有需要的話，第10山地師、第82空降突擊師、第一騎兵師、第三步兵師都可以派上用場，我們可以不惜一切的恢復秩序。」

面對遍及全美抗議示威活動，川普表達出對各州政府的不滿，要求地方政府處理時不用太「小心」，並稱抗爭者為「暴徒」、「恐怖份子」。此舉引來許多民眾不滿，認為有種族主義者不適合當總統。

▼柯頓認為該不惜一切壓制抗爭者。（圖／翻攝自推特／Tom Cotton）

