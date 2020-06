以壓倒性武力壓制華盛頓　川普推特自誇：謝謝自己

▲佛洛伊德(George Floyd)之死引發全美示威者抗議,部分與警方發生衝突。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

全美各地因為「佛洛伊德之死」爆發大規模示威行動,至少有40城已經開始實施宵禁,種族歧視議題再次浮上檯面。針對已長達一周的暴動,美國總統川普卻在當地時間2日於Twitter上宣稱,「華盛頓州昨晚得到控制,謝謝川普總統」,令許多網友傻眼。

川普指出,警方1日晚間在華盛頓州逮捕了許多人,所有人都表現得很好,這是以壓倒性的力量控制住了,同樣的,明尼亞波里斯也表現得很好(謝謝川普總統)。

D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!).