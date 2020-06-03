以壓倒性武力壓制華盛頓　川普推特自誇：謝謝自己

▲佛洛伊德（George Floyd）之死引發全美示威者抗議，部分與警方發生衝突。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

全美各地因為「佛洛伊德之死」爆發大規模示威行動，至少有40城已經開始實施宵禁，種族歧視議題再次浮上檯面。針對已長達一周的暴動，美國總統川普卻在當地時間2日於Twitter上宣稱，「華盛頓州昨晚得到控制，謝謝川普總統」，令許多網友傻眼。

川普指出，警方1日晚間在華盛頓州逮捕了許多人，所有人都表現得很好，這是以壓倒性的力量控制住了，同樣的，明尼亞波里斯也表現得很好（謝謝川普總統）。

D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

「佛洛伊德之死」所引發的示威行動持續延燒，多地發生放火焚燒警車、破窗搶劫等激進的行動。當地商家覺得無奈，紛紛提早打烊，並以厚木板封住店門口，並把有價值的東西鎖進保險櫃裡，以確保損失降至最低。

川普在Twitter上的自誇行為引起熱議，牧師、作家史旺（Bishop Talbert Swan）回應，這個人竟然感謝自己是種族主義者，並以「有病的渾蛋」稱呼川普；有其他網友認為，很多人被捕怎麼會沒有問題？這完全不合乎邏輯，甚至令人感到相當噁心。

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