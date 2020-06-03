轟川普「為了作秀」向民眾射彈　拜登：總統也不能讓我們閉嘴

▲川普從鎮暴警察排成的人牆之間走過。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普1日在執法人員保護下，從白宮步行到鄰近的聖約翰座堂，在教堂外手持聖經讓媒體拍照。美國前總統、民主黨準總統提名人拜登（Joe Biden）2日抨擊說，「我們不會允許任何總統讓我們閉嘴」；他呼籲國會立刻進行警察改革。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登在費城發表談話時批評川普為了拍照作秀，竟動用催淚瓦斯和震撼彈對付白宮外的和平示威者，替自己開道。拜登說，「總統昨天舉起了聖經，我只希望他能偶而翻翻它，他可能可以學到一些東西。」

拜登引用美國憲法第一修正案，向示威者保障言論與集會自由。拜登說，「我們不允許任何總統讓自己噤聲。我們不會讓那些製造混亂的人製造煙幕彈，轉移我們真正合法示威的焦點。」

另外，拜登也呼籲美國聯邦國會立即推動警察改革行動，「不要再找藉口，不要拖延」。拜登呼籲參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）通過立法解決示威者對警改的憂慮，同時立法禁止對嫌犯使用頸部壓制手段。

拜登同時承諾，若他當選總統，他「不會販賣恐懼與分裂」，也不會「煽動仇恨之火」；他向選民保證，將會致力於建立「全國警察監督委員會」。

另據NBC新聞報導，拜登1日上午在德拉瓦州與非裔社區領袖會面。拜登承諾，若當選總統，將立刻著手處理種族問題，並於就任後100天內對「制度性種族問題」進行改革。

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