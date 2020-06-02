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鄭文燦母親鄭邱碧回靈堂開放首日　數千民眾前往弔唁

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▲鄭文燦母親鄭邱碧回靈堂開放首日，數千民眾前往弔唁。（圖／記者楊淑媛攝）

▲鄭文燦母親鄭邱碧回靈堂開放首日，數千民眾前往弔唁。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦的母親鄭邱碧回辭世，享壽85歲，2日起於蘆竹區龍巖會館設置的靈堂，開放各界弔唁；正、副議長邱奕勝、李曉鐘及各黨派市議員、里長、里民以及扶輪社、獅子會等地方社團、新住民團體、宗親會、同鄉會及企業負責人數千人，自發性前往致意，市長鄭文燦偕妻子及兄姐弟親自在場答禮。▲鄭文燦母親鄭邱碧回靈堂開放首日，數千民眾前往弔唁。（圖／記者楊淑媛攝）

▲蘆竹區龍巖會館一樓排隊等候進入4樓靈堂弔唁鄭母的民眾。（圖／記者楊淑媛攝）

大溪區里長們在區長陳嘉聰帶領下，抵蘆竹區龍巖會館排隊進入會館一樓時表示，鄭市長上任以來，一天當三天用，勤跑基層聽取民意，對大溪的建設和發展，做的非常多，讓里民都感受得到也看得到，尤其是，記憶力強的鄭市長可以叫出每個里長、守望相助隊、社區發展協會等理事長的名字，讓他們覺得市長和市民的親和互動，好感情有如家人般緊密。

▲鄭文燦母親鄭邱碧回靈堂開放首日，數千民眾前往弔唁。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園新住民朋友謝謝鄭母將鄭市長奉獻給桃園。（圖／記者楊淑媛翻攝）

桃園市新住民協會理事長林桂金、總幹事郭明宗，以及桃園市越配權益促進會創會理事長馮玉英、牽手泰團長孫莉安等越籍、泰籍新住民朋友說，居住桃園多年，鄭市長推動許多的新住民政策，並經常出席新住民朋友的大小活動，都讓他們感激鄭市長對新住民朋友的關懷和照顧，更謝謝鄭母將鄭市長奉獻給桃園。

另外，桃園市議會也由議長邱奕勝、副議長李曉鐘、國民黨團總召林政賢、民進黨團總召陳治文、無盟總召李家興，率三黨團議員前往靈堂致意。

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