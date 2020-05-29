桃園企業捐贈防疫篩檢站　陳時中：感謝產官學界合作展現台灣人智慧

▲衛福部長陳時中出席桃園在地企業捐贈防疫篩檢站與負壓觀察室記者會，陳時中指出，感謝產官學界充分合作，這是台灣防疫成功展現。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦29日出席在地企業捐贈防疫篩檢站、負壓觀察站記者會，陳時中感謝產官學界在防疫中無人置身事外密切合作，國人主動配合落實防疫措施，展現台灣人的智慧和氣質；鄭文燦則表示，因應疫情變化，台灣超前部署做好準備，在地企業捐贈能在未來發生大規模感染時充分因應，相當具有價值，感謝企業的同心協力。

鄭文燦說，因應疫情變化，台灣超前部署做好準備，在地企業捐贈能在未來發生大規模感染時充分因應，相當有價值，感謝企業同心協力，桃園防疫國家隊參與了口罩不織布、防護衣與發燒篩檢站、負壓觀察室的防疫任務，已成功帶動民間參與台灣防疫工作，成為防疫的最佳後盾，相信此次防疫成功，絕對是政府民間充分合作，防疫國家隊全體貢獻力量的成果展現。

▲衛福部長陳時中、市長鄭文燦將防疫篩檢站捐贈給部立桃園醫院與新屋分院。（圖／記者沈繼昌攝）

陳時中致詞時說，台灣截至今已累積422例確診案，其中本土案例只占55例，且已連續48天無本土案例發生，防疫期中考順利過關，成為全世界各國中相對安全的國家，感謝產官學界無人置身事外，貢獻己力與密切合作，國人主動配合落實防疫措施，展現台灣人的智慧和氣質。

▲桃園在地企業捐贈防疫篩檢站與負壓觀察站。（圖／記者沈繼昌攝）

陳時中還說，新冠肺炎疫情相較十餘年前的SARS而言，全球感染率與死亡率皆高，主因交叉感染多，病人數多過於病床數，導致醫療體系崩潰，無法做好隔離導致疫情嚴重擴散，死亡率提高；反觀台灣，歷經SARS經驗後，精進醫療體系，加上國人主動配合防疫，才能有效控制疫情。

陳時中強調因應時代需求，產業界也展現創意和實力，設計快速、便利且貼心的防疫設備，不僅能降低交叉感染風險，也維持醫護人力和戰力，讓醫護人員受到更好保護、安心防疫。

衛生局長王文彥說，感謝啟翔輕金屬科技股份有限公司、濾能股份有限公司、伊莫諾家居股份有限公司分別捐贈發燒篩檢站2間與負壓觀察室1間給予衛福部桃園醫院新屋分院、國軍桃園總醫院、台北榮民總醫院桃園分院，發燒篩檢站分為40呎貨櫃大小的組合式與改裝的貨櫃式，內裝配備包括看診區、採檢區、休息區、X光機放置空間；負壓觀察室則由20呎貨櫃改裝，包含準備室、病床、獨立衛浴等設備，提供醫護人員更安全且舒適的防疫空間，感謝民間企業的相挺，讓醫護團隊防疫更有力量。

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