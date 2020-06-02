114名宜蘭縣政顧問挨批只會捻香　林姿妙：無給職還幫縣府到處打拚

▲宜蘭縣議員謝燦輝以「縣政顧問滿街都是」拿板，批縣政顧問只會捻香、拜訪工廠。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣議員謝燦輝等人，質詢宜蘭縣長林姿妙的「縣政顧問滿街都是」，且只做「捻香」、拜訪工廠等工作，與本職工作不符，浪費公帑，所以不能隨便選聘應裁減。林姿妙說，歷任縣長都聘有縣政顧問，且是無給職，沒有浪費公帑問題存在。

2日的宜蘭縣長施政總質詢議程中，縣議員謝燦輝擺出「縣政顧問滿街都是」看板說，縣政顧問出去是代表林姿妙的門面，雖是無給職但可領「交通費」、「出席費」，縣政顧問素質很重要，不能隨便選，但目前這些縣政顧問只會到處「捻香」、拜訪工廠，與本職工作實在不符，浪費公帑，浮濫聘用的應該刪減。

聯合質詢的縣議員劉添梧也表示，請林姿妙刪減不必要的縣政顧問，並提升顧問的素質。

▲宜蘭縣長林姿妙林說，縣政顧問無給職還幫縣府到處打拚，沒有浪費公帑的問題。（圖／記者游芳男攝）

林姿妙答詢說，她的縣政顧問與過去的縣長一樣，都是無給職，沒有領薪水還幫縣府四處打拚，應該予以感謝，絕對沒有浪費公帑的問題。

宜蘭計劃處表示，「捻香」、「拜訪工廠」等是縣政顧問個人自由，縣府沒有強迫。

宜蘭縣府表示，前縣長林聰賢8年任期，縣政顧問有110人，林姿妙上任後增加4人，114名縣政顧問，是由縣長及縣府業務單位聘任，任期以各屆縣長任期為準，工作為參與宜縣重大計畫的決策審議或諮詢、相關重大計畫與實施事項的研究與建議、縣內發展必要法令的研訂，及其他涉及宜縣發展重大建設計畫或開發事業的研議與協調。

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