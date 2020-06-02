搶攻後疫情國旅商機　台中9家旅行社組「周休7日聯盟」自救

▲台中有9家旅行社籌組「周休7日聯盟」，自救拚經濟。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

新冠肺炎疫情趨緩，悶了3個月的觀光旅遊相關產業準備要大大吐口氣，台中市9家旅行社超前部署，趁中央7日解封前，2日先籌組「周休7日聯盟」，在端午連假推出國內精緻好玩的26條路線，台中市政府觀旅局也到場「拉客」，歡迎全國各旅行社推出台中包套行程，參與大安沙雕節、購物節等景點，一起振興產業。

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▲尊釆旅行社總經理林芳仁發起籌組周休7日聯盟。

尊采旅行社總經理林芳仁表示，疫情重創全球航空、餐飲、百貨、旅宿和旅行業等5大慘業，尤其旅行業因為各國鎖國無法出團，以及國內防疫政策，學校、公司行號等團體旅遊取消或延辦的雙重打擊下，收入幾乎掛零，多家旅行社已撐不下去而熄燈，災情嚴峻。

▲周休7日聯盟吸引全國度假村、觀光飯店、遊艇業和文創業人員參加。

林指出，如今國內疫情趨緩，已有51天未出現本土病例，雖然國外還未解禁，但國人響往旅遊的心早已蠢蠢欲動，目前正是推動國旅自救好時機，因此，他登高一呼，與其它8家旅行社結盟「周休7日聯盟」，聯盟成立記者會上，吸引全國度假村、觀光飯店、遊艇業和文創業等人員參加。

聯盟針對全台人氣旅遊路線，規畫一日、二日及三日遊等26條旅遊路線，包括玉山、基隆嶼、武界部落、福爾摩沙鐵道懷舊一日遊；二日旅包括台南文青復古、宜蘭、小琉球、圓山、新中橫墾丁、明池神木等；三日遊則以離島風情為主題，包含澎湖、馬祖、金門或蘭嶼等，搭機或搭船都有，滿足民眾不同需求，周休7日，就是天天都能出團。

林芳仁強調，周休7日聯盟不是想要自己賺錢，而是從遊覽車、餐廳等上下游整個聯手，才能帶動整個旅遊業，只要旅遊業活絡起來，大家才能一起賺錢。

觀旅局人員表示，市府雖然忙於防疫，但也不忘協助旅遊業紓困，一旦6月7日中央全面解封，市府會配合中央政策實施各項振興方案，台中市在6、7月陸續在大安海水浴場辦沙雕音樂季，和第2屆購物節，觀旅局歡迎全國各旅行社能有台中包套行程，帶旅客來台中，吃喝玩樂，樣樣都精彩，大家一起在後疫情時代拚經濟。

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