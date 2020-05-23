▲數百人湧墾丁大街圍觀「鋼鐵部長」，攤商嘆：有人氣沒買氣。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／屏東報導

指揮中心防疫國旅首站在屏東，許多民眾為一睹「鋼鐵部長」陳時中身影，下午就到墾丁大街守候。在地經營20多年的飲料店攤商表示，這是清明連假過後，墾丁首見大規模人潮，但部長「帶來了人氣，卻沒帶來買氣」，疫情爆發前每天平均賣8、90杯飲料，清明節過後不到20杯，今天也只有20多杯，希望大家來墾丁不要只顧著看部長，也要適度消費。

清明連假期間台灣疫情仍處高峰，但仍未減民眾出遊興致。陳時中日前在記者會上點名，墾丁大街太過壅擠，更發布細胞簡訊提醒避免群聚，造成人潮湧退，商家收益減低。為彌補當時所言，才將第一站選在墾丁，希望藉自身力量，從台灣最南端示範一下，旅遊可以開始進行了。

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▲促進國旅，陳時中與屏東縣長潘孟安到海鮮店吃生魚片。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中振興國旅看似奏效，今（23）日晚間8時許，墾丁大街至少擠了數百位人潮，但大多圍在墾丁派出所前的記者會場，之後更隨著陳時中移動逛大街，一度擠到水泄不通。不過，當陳時中9時30分坐車離開後，人潮瞬間退去大半，街上又恢復暢通。

記者隨機訪問墾丁大街攤商，詢問清明連假至今，人潮是否有逐漸回溫。一名賣鹹酥雞的攤商直言「不清楚」；另一名賣QQ球的店員則表示「都差不多」。

在大街經營黑糖鮮奶20多年的攤商則表示，清明連假第三天指揮中心發布細胞簡訊後，「馬路淨空都沒人」，原本可每天賣出8、90杯珍奶，只剩不到20杯，上週因為都沒有人，還直接休息一個禮拜。她說，支持指揮中心當時的防疫作為，但現在疫情恢復了，希望部長的人氣能帶來買氣，讓墾丁大街恢復繁榮。

▼下午墾丁下著大雨，但不少民眾已先到墾丁派出所前卡位。（圖／記者林敬旻攝）