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為恭雁行「三階段」居家照護　層面提升團隊服務更周到

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▲為恭雁行居家醫療團隊黃正昇醫師，偕同居家護理師，提供居家醫療及護理之雙重照護。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲為恭雁行居家醫療團隊黃正昇醫師，偕同居家護理師，提供居家醫療及護理之雙重照護。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

家住苗栗縣的「財伯」，原是黃正昇診所的忠誠病人，每月固定回診控制高血壓，後來因為中風行動不便，無法回診，家屬便到診所向醫師尋求協助；不過，隨著病情進展，財伯需仰賴鼻胃管進食、氣切管呼吸，也是為恭雁行居家醫療團隊的黃正昇，將財伯轉換為重度居家醫療照護階段，提供居家醫療及護理之雙重照護。

為恭醫院表示，居家醫療整合照護提供含括「居家醫療」、「重度居家醫療」及「安寧療護」三階段居家照護服務，由基層醫療院所提供醫療服務，雁行合作團隊輔以居家管路護理服務，依各職類醫事人員專長及病人病況提供各階段之服務項目，醫療配合護理，逐步提升照護層面，讓雁行團隊服務更為周到。

為恭醫院院長陳振文指出，有鑑於台灣的人口逐年老化，失能及多重疾病的健康照護乃是當務之急，雖然在社區裡醫療院所林立，但並非每個人都能到院所就醫，還是有很多民眾不便外出，以病人為中心的跨領域居家醫療整合照護遂為一股醫療照護潮流。

因此，為恭醫院特聯盟各家基層醫療院所及居家護理所，組成為恭雁行居家醫療團隊，效仿古代醫師出診，提供到府醫療服務，同時也落實分級醫療，期待能為病人帶來更全面完善之居家醫療服務。

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