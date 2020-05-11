6歲女童一句「阿姨您辛苦了！」　護理楷模：負壓病房全副武裝都值了　

▲疫情期間，讓在負壓隔離病房的柏君怡護理師，被選為2020年為恭醫院的護理楷模。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

爲慶祝2020年5月12日國際護師節，苗栗縣頭份市為恭醫院特別選出24位護理親善天使、1位護理主管楷模及8位護理楷模，也藉此肯定護理人員的重要性及貢獻，並凝聚護理人員向心力；其中在負壓隔離病房的柏君怡護理師，因為6歲小女童的一句「阿姨您辛苦了！」讓她感到驕傲及值得。

柏君怡護理師表示：新冠肺炎爆發至今，讓我印象很深刻的是一位6歲的小妹妹；在2月中跟家人到日本遊玩，返台後便開始出現發燒等不適症狀，到醫院求診，入住負壓隔離病房治療。因應照護新冠肺炎個案，照護過程中護理人員需要全副武裝。某一天發現她的點滴不順暢，故告知需要重新打靜脈針，妹妹知道後，一直哭鬧不停，無法配合。

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「當時為了取得小妹妹的信任感，我使出渾身解數只為了能打上那一針，但防護隔離衣很不透風，時間一久全身都是汗，在過程中她看到我的臉上、眼睛周圍冒了許多汗珠，於是對我說：『阿姨妳很熱對不對？都流汗了！』；我說：『對啊！阿姨很熱！』，妹妹聽了我的話後，就很乖巧及配合讓我打針，且拿了兩張衛生紙想幫我擦汗，並且對我說：『阿姨您辛苦了！』，就因為個案當下一個溫馨的舉動及話語，讓我覺得非常感動，也覺得當初選擇留在負壓隔離病房的決定，讓我感到驕傲及值得。」

感染管制室黃吟慈護理師表示，從2012年任職於感染管制室，處理過許多的傳染病如：狂犬病、H7N9新型流感、MERS中東呼吸道症候群等，就是沒有像這次新冠肺炎一樣，深深影響大家的生活；因新冠肺炎屬於新興傳染病，大家對其傳染途徑不明，因無知而感到害怕！

▲另一位得到護理楷模獎項的是感染管制室黃吟慈護理師。（圖／記者黃孟珍翻攝）

黃吟慈還說，因疫情快速輪動，配合管署網站最新公告的採檢對象及流程及｢中央流行疫情指揮中心｣記者會中報告有新增案例時，又會新修採檢對象及流程，所以必須一直不斷掌握新知，修改表單及宣導，讓臨床同仁可遵照其作業模式進行照護，現在的標準作業流程，可是修了不下數十次才有的成果。

陳振文院長表示，在這個屬於護理師們的日子，感謝護理同仁在疫情期間，展現照顧病患、防疫工作的熱忱和專業，努力堅守第一線對抗病毒。更希望護理人員能注意身體的健康，好好照顧家人，安心工作。唯有如此，才能好好持續守護鄉親的健康，最後衷心祝福護師節快樂。期盼疫情能趕快過去，早日回歸正常的生活，相信一定可以度過難關。

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