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餐廳量身打造「防疫元氣便當」　捐贈第一線醫護人員

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▲苗栗縣頭份市東北角餐廳，為體恤第一線醫護人員辛勞，特別在4月份提供800個防疫元氣便當，給在地為恭醫院加油打氣。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣頭份市東北角餐廳，為體恤第一線醫護人員辛勞，特別在4月份提供800個防疫元氣便當，給在地為恭醫院加油打氣。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

面對新冠肺炎疫情持續加溫，苗栗縣頭份市東北角餐廳為體恤勞苦功高的醫護人員，特別找來廚師團隊，精心設計「防疫元氣便當」，4月份贈送800份給當地為恭醫院第一線急診醫護人員享用，期望對於防疫上盡棉薄之力。

東北角餐廳總經理楊三福表示，東北角餐廳於台灣東北角發跡，至今已走過30個年頭，東北角國際宴會廳，在頭份深耕多年，有感於防疫期間急診醫護人員在執行防疫任務時，必須要長時間穿著全套的防護裝備，不能吃喝，大家即使喉嚨再乾渴、身體再悶熱，甚至呼吸不順時，都要全神貫注，確保每一個步驟都沒有疏漏。

▲▼餐廳捐贈營養又美味的「防疫元氣便當」，也讓第一線醫護人員十分感動。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼餐廳捐贈營養又美味的「防疫元氣便當」，也讓第一線醫護人員十分感動。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼餐廳捐贈營養又美味的「防疫元氣便當」，也讓第一線醫護人員十分感動。（圖／記者黃孟珍翻攝）

楊三福強調，看到面對病患的醫護人員在任務結束的時候，臉上都是口罩的壓痕，真是非常辛苦，因此特別商請主廚團隊設計防疫菜單，兼顧美味與營養，要為一線的防疫人員增加元氣。

為恭醫院陳振文院長表示，非常時期，第一線的醫護人員忙著防疫工作，常因此錯過用餐時間吃冷便當，感謝東北角餐廳體現辛苦的醫護人員啟動送餐活動贈送元氣防疫便當予同仁享用。

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