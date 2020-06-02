火炎山又見「搏命照」！警4月摔落亡　遊客站崖邊拍照打卡

▲三義火炎山意外頻傳，員警摔落山谷死亡不到2個月，又有民眾冒死拍照，附近居民也替他們捏了一把冷汗。（圖／翻攝自Facebook／蔡玉清）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣三義鄉火炎山峽谷4月17日才發生警員墜崖死亡案；近日臉書上又有民眾PO網，清楚顯示還是有許多遊客沒有記取教訓，依舊站在懸崖鬆軟處繼續拍照留念，此舉又引起不少網友撻伐，紛紛表示「就是有人不怕」、「真的很危險啊」、「又來了」等等，也讓看的人冷汗直流。

位於苗栗縣苑裡鎮、三義鄉交界處的火炎山，2019年獲得登山網站票選為「台灣百大必訪步道」第一名，吸引不少民眾造訪；山頂高度雖然只有602公尺，但一路上陡峭，路基又都是石礫地，進入峽谷區後，許多人為拍照，不惜冒險靠近地質不穩定的區域，險象環生。

▲遊客站在崖邊拍照，絲毫不知底下的土石已經掏空，也看得附近民眾心驚膽跳。（圖／翻攝自Facebook／蔡玉清）

近日受鋒面影響，雨勢將原本就不穩定的土石，變得更加鬆軟極易坍塌，卻還是有許多遊客沒有警覺性，讓人看了生氣，為何總是學不乖，難道要等到悲劇發生，再來後悔嗎？

新竹林區管理處副處長陳啓榮表示，林管處苦口婆心的勸導，並盡量設立告示牌，但大家還是不以為然，林管處也無法可罰，林管處將與苗栗縣政府等相關單位，持續研擬加強安全防護辦法，以減少意外的發生，但還重要還是靠民眾自律，才能保障自身安全。

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