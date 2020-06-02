愛心筆集團最新出沒地點曝　「5人一組」塞商品強迫推銷：我們陪你去領錢

▲愛心筆集團鎖定學生下手。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

愛心筆集團又現身了！一群人在基隆二信循環站和海洋廣場賣愛心筆，放學時間還專挑學生下手，要是見對方不買，態度就會變很差，甚至說要和民眾一起去領錢，假借要民眾做善事等各種話術。警方獲報後將3人送辦。

《東森新聞》報導，監視器畫面顯示，一名穿黑色上衣的男子站在公車站前，緩緩靠近穿制服的學生，輕鬆搭話，接著就從口袋中拿出一個袋子，要學生先幫忙拿著，眼看時機成熟，疑似就詢問學生要不要做善事捐錢買愛心筆，一次不成功再找下一人。

幾乎所有基隆公車都會停靠二信循環站，每天還有上萬人來搭車，也讓愛心筆集團選擇此處行騙。一名曾被纏上的簡小姐表示，這些人通常是團體行動，她遇過一群大概5人圍過來，「給你施加壓力說，『沒關係啊，既然你身上沒有帶錢，我們可以陪你去領錢，附近就有ATM，我們陪著你去之類的』。我就覺得滿可怕的。」

▲▼愛心筆集團出沒基隆二信循環站。（圖／東森新聞）

詢問當地民眾，不少人都有遇過愛心筆集團，「強迫說『阿姨、姐姐，拜託買個愛心筆』」，還會一路追。而這些人一步步誆騙，全都是有計畫的，先聚集尋找目標下手，通常選擇假日人多，或下午4、5點學生下課時間，使用話術舉凡捐款、做善事、自製文創小物拜託支持，或學生團隊報告需要募款等，各種藉口詐騙民眾善心。

據了解，除了二信循環站，海洋廣場也是愛心筆集團下手熱點，他們有時候會賣杯套，有時賣絲瓜水強迫推銷，要是不買的話，他們態度就會很惡劣。

過去愛心筆集團都出沒在台北西門町等熱鬧商圈，現在連基隆車站也遍及，是不是同一群人還得調查。警方已將3名嫌疑人帶回派出所，依違反《社會秩序維護法》移送。

▼每天有上萬人來二信循環站搭車，也讓愛心筆集團選擇此處行騙。（圖／東森新聞）