婦罵人挨罰竟遷怒檢察官　誣告「偽造出庭筆錄」下場慘

▲因案被判有罪的婦人指控檢察官偽造筆錄，再吃上一條誣告罪官司。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

台北市高姓婦人因為和社區保全發生口角，經當庭勘驗監視畫面後，2人都被依公然侮辱罪起訴判罪，其中高姓婦人竟遷怒檢察官和事務官，辯稱自己根本沒出庭，就被偽造出庭筆錄、簽名，台北地檢署另名檢察官調閱開庭錄影光碟，確認高婦出庭2次，高婦卻仍辯稱影片可能是假的，檢察官27日依誣告罪起訴高婦。

高姓婦人和住處管委會之間本來就有有多起訴訟，2104年8月間，她和社區保全再起爭執，保全罵高「肖查某」，高則回罵「流氓」、「孬種啦！」「不要臉」等語，雙方互告上法庭，台北地院依地檢署勘驗社區監視畫面的筆錄，判決高婦和保全各依公然侮辱罪，判罰2萬6千元、6千元。

沒想到高婦2019年間突然提告指出，當初法院判決所根據的筆錄，是檢察官和事務官造假，她只去地檢署出庭1次，而且沒有勘驗社區監視畫面，卻被偽造了2次的勘驗筆錄，指控原承辦檢察官和事務官涉嫌偽造文書。

另名承辦檢察官為此調閱前案開庭偵訊光碟，發現高婦確實2次都親自出庭，並勘驗社區監視畫面，沒想到高婦再次出庭看完後，還試圖質疑地檢署的開庭光碟是假的，因此被檢察官以誣告罪嫌起訴，至於被告偽造文書的檢察官和事務官，因查無不法簽結。

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