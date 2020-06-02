涉批浩鼎乳癌疫苗「骯髒」挨告　仁新醫藥董座當庭搬教科書這樣解釋

▲仁新醫藥董事長林雨新（左）涉PO文批和浩鼎董事長張念慈（右）致力研發的乳癌疫苗是「假藥」，挨告公然侮辱罪。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者孫于珊／台北報導

仁新醫藥（6696）公司董事長林雨新，曾在浩鼎生技（4174）主持研發乳癌疫苗，卻涉在離開浩鼎後，到國外病友社群網站，PO文批浩鼎疫苗有安全疑慮，由於文中使用dirty drug（骯髒的藥）、inferior vaccines（劣質疫苗）、fake drugs（假藥）等字眼，被依公然侮辱罪起訴。台北地院2日上午開庭，林否認犯行，甚至說文章不是他發的，並解釋dirty drug在藥理學上有「複雜」等意思。

林雨新的律師解釋，dirty drug在藥理學上是指藥有廣泛副作用、有多種藥物作用的情形，有「複雜」、「靶點非專一」的意思。由於翻譯有各種可能，起訴書卻以字面意思翻成「骯髒」，就認定涉犯公然侮辱；而文章中有附帶描述，dirty drug是可能造成攻擊正常細胞更甚於癌細胞，可產生可能針對正常細胞的各種抗體。

律師也聲請傳喚衛生福利部台南醫院院長楊延光醫師，由於楊醫師曾著有「精神分裂症之生理病理學」論文，文中就有寫到dirty drug是複雜之意，因此希望楊醫師出庭作證說明。

律師說，希望楊醫師出庭進行交互詰問，較有助於釐清事實，而非流於只是一個函文，造成大家各自解讀，到時候有疑慮又要傳喚證人或再函詢等，造成程序更加複雜。另外，若法官要函詢食藥署，不應直接問文章有無誹謗或侮辱，因專業人士不會為刑事案件的結果進行背書，建議讓專家在自己寫的專業文章中提到的dirty drug進行說明即可。

檢察官則認為，沒有傳喚楊醫師的必要，因通篇論文中只有一小部分提到dirty drug，且楊醫師的專業領域在於精神方面，而非乳癌，傳喚只是「大砲打小鳥」，拖延訴訟時間；此外，dirty drug在維基百科中屬非正式用語，翻譯要看文章的實質意義。

林雨新則當庭秀出一本台灣藥師高考教科書說，這是連台大都在使用的書籍，書中有寫到dirty drug，是形容藥的本性，很多醫學論文如中國、英國、美國等醫學文章，及乳癌網站都有講到，林認為檢察官在刻意扭曲事實。

法官庭末諭知候核辦。

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