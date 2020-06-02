　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉批浩鼎乳癌疫苗「骯髒」挨告　仁新醫藥董座當庭搬教科書這樣解釋

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 仁新董事長林雨新和浩鼎董事長張念慈。（圖／資料照）

▲仁新醫藥董事長林雨新（左）涉PO文批和浩鼎董事長張念慈（右）致力研發的乳癌疫苗是「假藥」，挨告公然侮辱罪。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者孫于珊／台北報導

仁新醫藥（6696）公司董事長林雨新，曾在浩鼎生技（4174）主持研發乳癌疫苗，卻涉在離開浩鼎後，到國外病友社群網站，PO文批浩鼎疫苗有安全疑慮，由於文中使用dirty drug（骯髒的藥）、inferior vaccines（劣質疫苗）、fake drugs（假藥）等字眼，被依公然侮辱罪起訴。台北地院2日上午開庭，林否認犯行，甚至說文章不是他發的，並解釋dirty drug在藥理學上有「複雜」等意思。

林雨新的律師解釋，dirty drug在藥理學上是指藥有廣泛副作用、有多種藥物作用的情形，有「複雜」、「靶點非專一」的意思。由於翻譯有各種可能，起訴書卻以字面意思翻成「骯髒」，就認定涉犯公然侮辱；而文章中有附帶描述，dirty drug是可能造成攻擊正常細胞更甚於癌細胞，可產生可能針對正常細胞的各種抗體。

律師也聲請傳喚衛生福利部台南醫院院長楊延光醫師，由於楊醫師曾著有「精神分裂症之生理病理學」論文，文中就有寫到dirty drug是複雜之意，因此希望楊醫師出庭作證說明。

律師說，希望楊醫師出庭進行交互詰問，較有助於釐清事實，而非流於只是一個函文，造成大家各自解讀，到時候有疑慮又要傳喚證人或再函詢等，造成程序更加複雜。另外，若法官要函詢食藥署，不應直接問文章有無誹謗或侮辱，因專業人士不會為刑事案件的結果進行背書，建議讓專家在自己寫的專業文章中提到的dirty drug進行說明即可。

檢察官則認為，沒有傳喚楊醫師的必要，因通篇論文中只有一小部分提到dirty drug，且楊醫師的專業領域在於精神方面，而非乳癌，傳喚只是「大砲打小鳥」，拖延訴訟時間；此外，dirty drug在維基百科中屬非正式用語，翻譯要看文章的實質意義。

林雨新則當庭秀出一本台灣藥師高考教科書說，這是連台大都在使用的書籍，書中有寫到dirty drug，是形容藥的本性，很多醫學論文如中國、英國、美國等醫學文章，及乳癌網站都有講到，林認為檢察官在刻意扭曲事實。

法官庭末諭知候核辦。

►好康別錯過～

【更多新聞】

通姦除罪…千名「小三」「小王」免刑責　律師：正宮不用擔心！還有民事求償

團購高鐵票收手續費被認「賣黃牛票」挨罰1萬　法官還業者公道！

北市街頭強抱摸胸！女戴耳機獨行遭猥褻　色男下場出爐

ET快訊
蘇貞昌立軍令狀！三倍券若有任何破綻　唯「她」是問
重機情侶慘死　媽媽一見司機崩潰哭吼6次：還我兒子來！
3000元三倍券「100%換現金」　他曝超邪惡一招…網全跪了
台鐵斷電4小時　竟是一條「貪食蛇」惹禍！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

重機情侶慘死水泥車下…媽心碎曝「平日相處」：把他們兩個帶回高雄辦冥婚

台南國三生凌晨偷騎祖父機車撞橋墩喪命　後座少女右腿骨折

老婆半個月壞壞高中同學5次　CEO夫暴瘦10公斤告討300萬

重機情侶慘死！媽媽一見司機崩潰「為什麼要違規？」　哭吼6次：還我兒子來

1個月前用餐沒折價　「美式餐廳VIP」男客暴衝狂飆中英國罵挨告

賓士國道自撞「駕駛拋飛慘死」！媽接噩耗淚崩　眼眶泛紅頻搖頭

姑姑男友幫買筆電…18歲妹遭「上下游移」發抖淚崩！他竟喊：是不是要給點獎勵

涉批浩鼎乳癌疫苗「骯髒」挨告　仁新醫藥董座當庭搬教科書這樣解釋

共諜案》周泓旭以「法官是受害人、覺得我有罪立場偏」聲請換人　北院駁回

台3線遭對向車跨線衝撞「旋轉180度」　女乘客大喊：死定了！

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

重機情侶慘死水泥車下…媽心碎曝「平日相處」：把他們兩個帶回高雄辦冥婚

台南國三生凌晨偷騎祖父機車撞橋墩喪命　後座少女右腿骨折

老婆半個月壞壞高中同學5次　CEO夫暴瘦10公斤告討300萬

重機情侶慘死！媽媽一見司機崩潰「為什麼要違規？」　哭吼6次：還我兒子來

1個月前用餐沒折價　「美式餐廳VIP」男客暴衝狂飆中英國罵挨告

賓士國道自撞「駕駛拋飛慘死」！媽接噩耗淚崩　眼眶泛紅頻搖頭

姑姑男友幫買筆電…18歲妹遭「上下游移」發抖淚崩！他竟喊：是不是要給點獎勵

涉批浩鼎乳癌疫苗「骯髒」挨告　仁新醫藥董座當庭搬教科書這樣解釋

共諜案》周泓旭以「法官是受害人、覺得我有罪立場偏」聲請換人　北院駁回

台3線遭對向車跨線衝撞「旋轉180度」　女乘客大喊：死定了！

網易6月11日赴港二次上市　發行1.71億股「加強全球化戰略」

分析師預估四年內　蘋果公司市值將達到2兆美元

門市最快5分鐘完售！萊爾富「2萬盒口罩」只剩零星店有貨

2012 MacBook Pro過時了！　蘋果官方硬體服務期限只到6/30

東森購物明開賣櫻花粉4款超夯口罩　中衛顏色排程順序曝！「姊姊蕾絲」重出江湖

小坪數也能成為幸福小窩！「照這4點買」絕對不後悔…合理面積一文看

重機情侶慘死水泥車下…媽心碎曝「平日相處」：把他們兩個帶回高雄辦冥婚

無限QE重啟房產投資熱　退休、置產兩大主力進場

釋字791號 大法官廢除通姦罪 台灣民情能接受？｜行動法庭 第67集

民眾黨布局罷韓後　蔡壁如：有密集討論

社會熱門新聞

快訊／國三「賓士自撞」…駕駛噴飛慘死

小情侶公園涼亭活春宮　龜山分局回應了

海科大情侶慘死輪下　母崩潰辦冥婚

癌末男死前po文控訴醫師害命　家屬怒抬棺撒冥紙

已婚所長偷吃報案辣媽　上摩鐵理由超瞎

特斯拉國道撞車　車主：以為會自己停

3輛BMW夜炸隧道！M3狂尬M4糗爆「極速漏氣」

「政大詠春事件」出手教授被解聘！學生鬆口氣

台南國三生「凌晨偷騎機車」！載少女自撞護欄亡

賓士獵跑國三自撞！駕駛拋飛慘死

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

機車路權會哀悼重機情侶　上百車友怒吼

驚悚畫面曝！重機情侶衝進車底遭輾慘死

聽到老闆的祕密　司機和秘書偷買股票撈70萬

更多熱門

相關新聞

記恨用餐沒折價　男客飆中英國罵挨告

記恨用餐沒折價　男客飆中英國罵挨告

從事電子業的張姓男子，去年跨年夜時到台北市某知名美式餐廳用晚餐時，當眾飆罵2名服務生「You fucked up」、「操你媽」，其他客人看不下去錄影給店家當證據，張男辯稱自己是VIP常客，因服務生先前沒有依折價券幫他折扣消費，所以說服務生「搞砸了」，並非辱罵，檢察官不採信，依公然侮辱罪起訴。

癌症時鐘快轉16秒「乳癌、大腸癌」增加最多...專家曝危險因子！

癌症時鐘快轉16秒「乳癌、大腸癌」增加最多...專家曝危險因子！

野柳女王頭前國罵管理員、互毆　惡導遊判拘50天

野柳女王頭前國罵管理員、互毆　惡導遊判拘50天

兒子打疫苗懷裡爆哭　父表情更猙獰

兒子打疫苗懷裡爆哭　父表情更猙獰

浪浪也要防疫！　興大為600隻流浪狗打疫苗

浪浪也要防疫！　興大為600隻流浪狗打疫苗

關鍵字：

林雨新仁新醫藥骯髒妨害名譽公然侮辱浩鼎乳癌疫苗Dirty drug

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

中衛口罩出貨！27家通路公開

台灣0確診口罩預購還秒殺　網示警曝原因：你不囤嗎？

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

小三生3娃竄位落空…百億大亨回歸正宮！環抱照=勝利

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面