他忘關車窗！隔天後座多了「赤裸蜷縮女嬰」　20歲媽痛哭說原因

▲嬰兒被發現時蜷縮在車的後座角落裡，旁邊僅有蛇皮袋裹著。（圖／翻攝《溫州網》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸浙江省溫州市一名男子將車停好後，隔天一早經朋友提醒忘記關車窗，連忙到停車地點，沒想到卻看到後座多了一名全身赤裸的女嬰，疑似被遺棄，立刻報警處理。20歲的媽媽也在當天被警方找到，她痛哭說出遺棄女兒的原因。

《溫州網》報導，事發於1日上午7時許，停車地點位於龍灣區狀元盛達路1號附近。接到民眾報警後，民警周澤平立即帶領隊員到場，發現嬰兒蜷縮在車的後座角落裡，旁邊僅有蛇皮袋裹著，簡單查看後發現女嬰仍有呼吸跡象，便立即聯繫救護車。當天上午恰逢降雨降溫，擔心女嬰著涼，民警讓車主將車內打上暖氣給女嬰取暖，等待送醫。

「多可愛的孩子啊，孩子的父母怎麼就忍心將孩子遺棄在車裡」、「為何被遺棄，小孩子叫啥名都不知道」，這時在旁邊的群眾都議論紛紛，你一言我一語的。

▼女嬰被送醫治療。（圖／翻攝《溫州網》）

「你好，這小孩你見過嗎？」民警多次詢問，並對周圍群眾走訪調查，也沒發現女嬰親生父母的線索，女嬰身旁也沒有留下任何能夠證明身分訊息的物品。

救護車趕到後，醫護人員發現女嬰的臍帶還沒剪乾淨，便對女嬰進行簡單處理和檢查，並將其送往溫州醫科大學附屬第一醫院進行治療。到院後，院方對女嬰進行全面檢查，發現生命體徵正常，並無身體缺陷和先天性疾病，現已將女嬰安排在新生兒科室做進一步觀察。

經過追查，警方當天上午找到遺棄女嬰的母親。見到民警後，孩子的母親泣不成聲，原來她姓程，20歲、河南鄧州人，因未婚懷孕，生女嬰時，家裡人並不知情。

程女因出於害怕，怕被家人知道，才出此下策忍痛將孩子遺棄在他人車內。後經民警教育批評，她對自己的遺棄行為感到後悔，表示會把女嬰從醫院接回來，好好撫養。

▼女嬰經檢查生命體徵正常，並無身體缺陷和先天性疾病。（圖／翻攝《溫州網》）