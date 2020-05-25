「到哪了？哦～進入」他高速公路直播向家人報平安　下秒悲劇發生

▲桂男從廣西開車進入湖南，事發前開心直播。（圖／翻攝《看看新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

樂極生悲！大陸一名桂姓駕駛邊開車邊用手機向家人直播，一路報平安，未料下一秒發生慘況，同時得負起全部的肇事責任。他稱，老婆這個月要生了 ，因為踩了家裡的雞屎摔了一跤 ，現在正住在醫院，自己趕回去看她。

「到哪裡了，到哪裡了，哦～進入湖南～」19日晚間，桂男從廣西開車進入湖南，在高速公路上直播，「湖南歡迎你，到了到了」，沒想到下一秒出現「砰」一聲巨大聲響，隨後畫面搖晃，瞬間天旋地轉。

▼桂男開車自撞，直擘畫面瞬間模糊。（圖／翻攝《看看新聞》）

▼桂男駕駛的銀色廂型車被卡在高速公路中央隔離帶中。（圖／翻攝《看看新聞》）

《看看新聞》報導，原來桂男在直播時，沒有與前車保持必要的安全距離，差點撞上前方正常行駛的車輛，隨後猛打方向盤，導致車輛撞向中央護欄發生事故。

省高警局永州支隊芝山大隊民警獲報立即趕到現場調查，只見一台銀色廂型車被卡在高速公路中央隔離帶中，車輛受損嚴重，已經無法移動，所幸事故未造成人員傷亡。

桂男稱，老婆這個月要生了 ，因為踩了家裡的雞屎摔了一跤 ，現在正住在醫院，自己趕回去看她。由於他在開車時玩手機，屬於妨礙安全駕駛的行為，得負事故的全部責任；同時，根據大陸《道路交通安全法》第90條，開車時使用手機，面臨人民幣50元（約新台幣210元）的罰款，駕駛證記2分。