他喝口魚湯被插管送ICU搶救48小時！無解藥元凶曝　醫：比氰化鈉毒1000倍

▲范先生入院時，自主呼吸基本停止、昏迷、四肢軟癱。（圖／翻攝《第一現場》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸廣東省惠州市惠東縣一名范姓男子喝了一口魚湯，被送進加護病房搶救48小時，原來他吃的是有劇毒的河豚。醫師表示，此毒沒有解藥，且毒性比劇毒的「氰化鈉」強1000多倍；如果誤食河豚會先出現消化道症狀，比如噁心、嘔吐、肚子痛，得馬上就醫。

深圳廣電《第一現場》報導，范先生是一位餐館老闆，他吃了河豚半小時後，感覺手腳發麻、活動不便，說話、呼吸都有點困難，猜測自己可能是中毒，連忙叫弟弟駕車直奔深圳的龍崗中心醫院。

據醫師介紹，當日凌晨患者入院時，自主呼吸基本停止、昏迷、四肢軟癱，直接插管將其送到ICU搶救。而更讓醫護人員崩潰的是，此毒沒解藥，能採取的措施就是呼吸支持，盡力守住生命，補液利尿，爭取排出一點毒。

▼醫師建議民眾不要吃河豚。（圖／翻攝《第一現場》）

14小時後，范先生開始清醒，四肢有輕微活動；28小時後，他開始有自主呼吸；近48小時後，停機拔管，四肢可以活動，自主呼吸才完全恢復，從鬼門關搶救回來。

龍崗中心醫院綜合ICU主治醫師蔣嘉能表示，河豚毒素是神經毒，毒性比氰化鈉強1000多倍，且毒性耐高溫，即便加工煮熟也破壞不了，建議民眾不要吃；如果誤食會先出現消化道症狀，比如噁心、嘔吐、肚子痛，得馬上就醫，當出現四肢麻木、呼吸受阻時就已非常危險，需要插管急救。

▼范先生從鬼門關前走一遭。（圖／翻攝《第一現場》）

