22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚：女兒我帶妳回家吧

▲門一開，屋子裡的一股氣味差點讓兩位民警臭得暈過去，垃圾堆滿房間，雜物堆滿了床，到處都是外送盒子。（圖／翻攝《錢江晚報•小時新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸浙江省紹興市諸暨市22歲女子小高（化名）半年來足不出戶，引起警方關注。兩名員警進門差點暈倒，還看到兩隻兔子，一問之下才得知女子不出門的原因，也驚動對方父親坐飛機趕過來，「女兒，我帶妳回家吧。」

《錢江晚報•小時新聞》報導，租套房給小高的房東說，「裡面住著一個外地的女孩，平時都不見她出門，不知道她到底怎麼了……房間裡有點臭！」

店口派出所的社區民警孟鐵軍與流動人口專管員張雲偉一起，在日常出租房屋檢查時，發現了金二路上這一處異常的出租屋，在女孩家門口叨叨了近一個小時，才讓對方打開一條門縫。

門一開，屋子裡的一股氣味差點讓兩位民警臭得暈過去，垃圾堆滿房間，雜物堆滿了床，到處都是外送盒子，看來這姑娘的三餐就靠叫外送。民警詢問得知，女子整整半年沒出過門，也沒有出門倒垃圾，她講話惜字如金，看起來有些神情恍惚。

▼員警趕緊聯繫女子的爸爸。（圖／翻攝《錢江晚報•小時新聞》）

後來警方一問才知道女子姓高，今年22歲，甘肅人，最早是跟隨母親來諸暨店口鎮，時間有幾年了。她曾在店口一家公司工作，去年底受了工傷，傷了一個手指頭，後來她就沒有再去上班。

家人遠在甘肅，小高在當替算是舉目無親，這半年她到底是怎麼過來的？孟鐵軍很快找到她曾供職的企業進行調查。企業人事部的張經理說，小高右手食指受傷後，公司也盡全力給她醫治，並承諾會依法進行工傷賠償，但就在傷殘評定後談賠償時，她就沒有再接過電話了。

獨自一人住在15平方公尺左右的出租房裡，與兩隻兔子為伴，不跟任何人聯繫也不出門，小高把日子過成這樣，恐怕也是大多數人無法想像的。小高的母親身體不好，說是在老家休養；她還有個妹妹，正在四川一所私立學校上高二，目前母女倆都走不出。

孟鐵軍輾轉得到了小高的父親的電話號碼。小高的父親在雲南的一個建築隊裡打工，他一聽女兒的生活狀態，十分震驚，連忙在電話裡對孟警官說，「我立刻買最近的一班飛機票從雲南過來！懇請警察同志，在我沒有到之前，照顧一下我的女兒！」

▼警方開車送父女倆去車站搭車。（圖／翻攝《錢江晚報•小時新聞》）

第二天凌晨5時，老高搭乘的航班落地，他馬不停蹄地趕到諸暨，坐車來到店口派出所，由孟鐵軍陪同趕往女兒住所。在路上，老高告訴孟鐵軍，女兒的性格一直比較內向，父女倆平時會通電話、發微信；他定期也會塞點生活費給女兒，但這幾個月來，女兒的回應確實越來越少。

爸爸到了女兒的租屋處，親眼看到女兒把日子過成這樣，心裡是有多難過啊，「女兒，我帶你回家吧。」孟鐵軍悄悄和老高說，回去帶孩子檢查一下身體；老高心領神會，對孟警官說，一定帶她好好地找個醫生瞧瞧。

老高買了火車票，父女倆打算搭乘5月26日傍晚的火車回老家甘肅；當日下午，孟鐵軍和同事們接上父女倆，開車將他們送到車站。一路上，老高不斷感謝，「孟警官，你們真的太負責了。在父母不在她身邊的這段時間裡，你們警察承擔起了我們應該承擔的責任。」

孟鐵軍只是笑，看看揹著行李的老高，那巨大的行囊，簡直塞成了一個球，壓在老高的背上，比他的身體還要龐大，都不容易啊。孟鐵軍接過了他手裡的拉桿箱，帶著高氏父女往高鐵站走進去。