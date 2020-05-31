　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚：女兒我帶妳回家吧

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

22歲女半年沒出門原因曝！警一打開差點暈倒　爸震驚：女兒，我帶妳回家吧。（圖／翻攝《錢江晚報•小時新聞》）

▲門一開，屋子裡的一股氣味差點讓兩位民警臭得暈過去，垃圾堆滿房間，雜物堆滿了床，到處都是外送盒子。（圖／翻攝《錢江晚報•小時新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸浙江省紹興市諸暨市22歲女子小高（化名）半年來足不出戶，引起警方關注。兩名員警進門差點暈倒，還看到兩隻兔子，一問之下才得知女子不出門的原因，也驚動對方父親坐飛機趕過來，「女兒，我帶妳回家吧。」

《錢江晚報•小時新聞》報導，租套房給小高的房東說，「裡面住著一個外地的女孩，平時都不見她出門，不知道她到底怎麼了……房間裡有點臭！」

店口派出所的社區民警孟鐵軍與流動人口專管員張雲偉一起，在日常出租房屋檢查時，發現了金二路上這一處異常的出租屋，在女孩家門口叨叨了近一個小時，才讓對方打開一條門縫。

門一開，屋子裡的一股氣味差點讓兩位民警臭得暈過去，垃圾堆滿房間，雜物堆滿了床，到處都是外送盒子，看來這姑娘的三餐就靠叫外送。民警詢問得知，女子整整半年沒出過門，也沒有出門倒垃圾，她講話惜字如金，看起來有些神情恍惚。

▼員警趕緊聯繫女子的爸爸。（圖／翻攝《錢江晚報•小時新聞》）

22歲女半年沒出門原因曝！警一打開差點暈倒　爸震驚：女兒，我帶妳回家吧。（圖／翻攝《錢江晚報•小時新聞》）

後來警方一問才知道女子姓高，今年22歲，甘肅人，最早是跟隨母親來諸暨店口鎮，時間有幾年了。她曾在店口一家公司工作，去年底受了工傷，傷了一個手指頭，後來她就沒有再去上班。

家人遠在甘肅，小高在當替算是舉目無親，這半年她到底是怎麼過來的？孟鐵軍很快找到她曾供職的企業進行調查。企業人事部的張經理說，小高右手食指受傷後，公司也盡全力給她醫治，並承諾會依法進行工傷賠償，但就在傷殘評定後談賠償時，她就沒有再接過電話了。

獨自一人住在15平方公尺左右的出租房裡，與兩隻兔子為伴，不跟任何人聯繫也不出門，小高把日子過成這樣，恐怕也是大多數人無法想像的。小高的母親身體不好，說是在老家休養；她還有個妹妹，正在四川一所私立學校上高二，目前母女倆都走不出。

孟鐵軍輾轉得到了小高的父親的電話號碼。小高的父親在雲南的一個建築隊裡打工，他一聽女兒的生活狀態，十分震驚，連忙在電話裡對孟警官說，「我立刻買最近的一班飛機票從雲南過來！懇請警察同志，在我沒有到之前，照顧一下我的女兒！」

▼警方開車送父女倆去車站搭車。（圖／翻攝《錢江晚報•小時新聞》）

22歲女半年沒出門原因曝！警一打開差點暈倒　爸震驚：女兒，我帶妳回家吧。（圖／翻攝《錢江晚報•小時新聞》）

第二天凌晨5時，老高搭乘的航班落地，他馬不停蹄地趕到諸暨，坐車來到店口派出所，由孟鐵軍陪同趕往女兒住所。在路上，老高告訴孟鐵軍，女兒的性格一直比較內向，父女倆平時會通電話、發微信；他定期也會塞點生活費給女兒，但這幾個月來，女兒的回應確實越來越少。

爸爸到了女兒的租屋處，親眼看到女兒把日子過成這樣，心裡是有多難過啊，「女兒，我帶你回家吧。」孟鐵軍悄悄和老高說，回去帶孩子檢查一下身體；老高心領神會，對孟警官說，一定帶她好好地找個醫生瞧瞧。

老高買了火車票，父女倆打算搭乘5月26日傍晚的火車回老家甘肅；當日下午，孟鐵軍和同事們接上父女倆，開車將他們送到車站。一路上，老高不斷感謝，「孟警官，你們真的太負責了。在父母不在她身邊的這段時間裡，你們警察承擔起了我們應該承擔的責任。」

孟鐵軍只是笑，看看揹著行李的老高，那巨大的行囊，簡直塞成了一個球，壓在老高的背上，比他的身體還要龐大，都不容易啊。孟鐵軍接過了他手裡的拉桿箱，帶著高氏父女往高鐵站走進去。

ET快訊
《青春有你2》「無修音真實片」外流！網狂轟車禍現場：這也能出
謝立功：將擔任民眾黨秘書長　主動退出國民黨
口罩解禁！全家、萊爾富6/2起開賣口罩　每盒販售價格曝光
寶雅周四開賣百萬片「台灣製醫療級口罩」　不限數量售價曝光
他問「屏東若無墾丁」是否沒人要去？內行大推「超強小鎮」：吃很
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港政務司長：美國長年從港賺順差「無懼外國制裁威脅！」

29歲熊男愛吃宵夜「肚子異常鼓起」　抽血驚見「奶白色厚油」意識模糊險死！

美國務院發言人號召撐香港　華春瑩「三個字回應」...引爆網路論戰

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚：女兒我帶妳回家吧

崔天凱：維護國安是「一國兩制」基礎　在港生活美人可以更安全

哮喘女童被罰跑操場10圈吐血！警一查傻眼「用紅色化妝品騙人」

業績太差要「生吃蚯蚓」...貴州老闆惡行曝光　員工淚訴：我的胃在翻滾

美國犧牲台港對付中國　鄭永年：北京該用「軟性手法」促進整合

中共政法委：在港「建立維安機構」是維護國安必要手段

美國政府證實要賣香港房產　6棟3層樓建築「市價368億」

伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

楊丞琳掀衣炸出3條線「腹肌在這邊」　狂玩《動森》呼籲身邊人：可以follow流行腳步嗎

CNN記者直播中被警察上銬帶走　黑人遭警壓脖慘死引爆全美抗議

懷疑女兒交男友！陽台偷窺行蹤 結局超展開...網：標準台式老媽

潘瑋柏街頭狂扒滷肉飯「吃飽再外帶一碗」　影片神模仿「週刊報導」笑翻ＸＤ

蘇貞昌「跳針」拒答振興措施　蔣萬安怒轟傲慢、藐視國會！

香港政務司長：美國長年從港賺順差「無懼外國制裁威脅！」

29歲熊男愛吃宵夜「肚子異常鼓起」　抽血驚見「奶白色厚油」意識模糊險死！

美國務院發言人號召撐香港　華春瑩「三個字回應」...引爆網路論戰

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚：女兒我帶妳回家吧

崔天凱：維護國安是「一國兩制」基礎　在港生活美人可以更安全

哮喘女童被罰跑操場10圈吐血！警一查傻眼「用紅色化妝品騙人」

業績太差要「生吃蚯蚓」...貴州老闆惡行曝光　員工淚訴：我的胃在翻滾

美國犧牲台港對付中國　鄭永年：北京該用「軟性手法」促進整合

中共政法委：在港「建立維安機構」是維護國安必要手段

美國政府證實要賣香港房產　6棟3層樓建築「市價368億」

放風走丟！汪認路回家「搭電梯上樓」　3住戶看傻急尋主

吃膩早餐店了嗎？8間激推炭烤三明治　北到南都吃得到

林佳龍預告：18年前開鑿雪隧鑽掘機　9月變身「平安回家」藝術品

來對答案！　國中會考補考國英數社自5科解答看這邊

6毛孩整齊列隊等「分配財產」　網笑：不給就直接圍毆

熟女阿朗壹古道健行體力不濟　海巡頂烈日步行2小時護行

收信口「長怪手」？主子無影掌收件　網笑翻：信還安好嗎

2登山客偏離步道迷失「虎山」　苗栗警消花9小時徒步救援

台中75家酒店6月1日恢復營業　偷偷「外送」60天...老司機都知道

記者側錄示威…無故遭橡膠子彈擊中、頻傳被捕　警出動催淚瓦斯！

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

大陸熱門新聞

新娘「露背婚紗」秒殺全場！一轉身賓客全驚呆

即／川普中止香港特別待遇　港府回應

通緝犯長相超怪！網嚇傻：抓不到？

美國賣香港房產　6棟市價達368億

充氣城堡破裂！幼童直墜地面致2死

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

3個月激減75公斤！網嚇：老了太多

陸派臨時航班「載回留美學生」還提醒海關會查手機

24歲妹PO「被狼父性侵多年」...警解救還原真相

女童繫安全繩搭電梯　下秒遭「拽起懸吊」

林鄭引鄧小平33年前發言：97後允許罵中共

中共政法委：在港「建立維安機構」是維護國安必要手段

中使館改名　李文亮妻子回應美提案

北京醞釀「適當修正」反分裂法

更多熱門

相關新聞

白T妹胸前「中國境內沒醉過」7大字　騎車一吹下場慘了

白T妹胸前「中國境內沒醉過」7大字　騎車一吹下場慘了

大陸安徽合肥一名徐姓女子穿寫有「中國境內沒醉過」的T恤，這7字在胸前十分明顯，結果遇到酒測臨檢就栽了。網友看完笑稱，「此地無銀三百兩。」

2女孩「520都向他表白」　抽搐發麻一起進急診

2女孩「520都向他表白」　抽搐發麻一起進急診

他喝口魚湯被插管送ICU搶救48小時！無解藥超毒元凶曝

他喝口魚湯被插管送ICU搶救48小時！無解藥超毒元凶曝

「哦～進入」他國道直播向家人報平安　下秒悲劇發生

「哦～進入」他國道直播向家人報平安　下秒悲劇發生

攻陷西門町！陸生18張武統奪島照　專家說話了

攻陷西門町！陸生18張武統奪島照　專家說話了

關鍵字：

大陸要聞浙江

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

20歲女醉倒遭性侵　驚醒發現內褲有味道

首批只有2萬盒！全家開賣口罩「每片低於5元」

丫頭登記臉超臭「今天不結了啦！」

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

台灣人開什麼車「年收入最高」？

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

蘇揆視察榮總屏東分院問停車位　院長回「大概」挨刮

阿嬤餵菜吃不夠！肥蝸翻垃圾覓食

反骨培根YouTube頻道遭停權！被通知違規崩潰：幾年心血都在裡面

發票沒中卻爽拿2000獎金　網新招：很好中！

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

住院醫師離奇死亡　陳屍住家附近

更多

最夯影音

更多
伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精

伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精
高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面