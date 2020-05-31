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留給子孫！愛買女淘寶帳號「被禁到2999年」　只因「這個動作」被抓到

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▲淘寶,網拍,網購,電子商務。（示意圖／記者蔡紹堅攝）

▲淘寶是許多人愛用的購物平台。（示意圖／記者蔡紹堅攝）

記者劉亭／綜合報導

大陸一名張姓女子時常在淘寶買東西，但帳號在今年2月突然顯示「無法下單」，詢問客服後卻得知，帳號被禁用980年，讓她相當傻眼。淘寶一位工作人員指出，張女的帳號因為「退款過多」，因此才觸發平台機制。

根據中新網報導，張女士27日在澎湃品質報告投訴平台表示，2月10日登入淘寶後，發現被限制購買到2999年，但天貓超市里任有1980元人民幣（約8316元新台幣）未使用，經過與淘寶客服、天貓超市長期多次的溝通，但仍解決不了，也不知被禁的原因。

▲女子淘寶被禁用980年。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲女子淘寶被禁用980年。（圖／翻攝自澎湃新聞）

張小姐表示，自己2年前曾計畫開民宿，因此在淘寶上買了大量家電、家具等產品，因為房子還沒裝修好，每次購買前都會和商家溝通延遲發貨，不需要會再協商退款，在店家同意下多次進行退款，但都沒有任何糾紛，沒想到會被系統認定系統異常封號。

張小姐透露，帳號裡還有8千多元的天貓超市購物金還沒用，是在淘寶買三台熱水器，商家直接儲值到張小姐帳號。因為不是張小姐自己儲值的，因此客服無法辦理退款。

▲女子淘寶帳號被禁用980年傻眼。（圖／翻攝自淘寶網）

▲淘寶有電腦監控機制，防止被濫用。（圖／翻攝自淘寶網）

淘寶一位負責帳號管理的工作人員28日回應，張小姐帳號被禁的原因是退款過多，導致觸發了平台監管機制，在被禁用情況下，天貓超市購物卡無法使用也無法退還。

工作人員透露，帳號被禁用的原因不僅僅是退款，而是帳號存在很多「已收貨僅退款」的情況，「我們擔心買家收到貨後，以差評威脅賣家來達到退款目的，這樣的行為多了，就觸發了監控機制，限制賣家購買了」。

張小姐也對自己的多筆已收貨僅退款交易進行了解釋。經過淘寶平台的核實，張小姐的帳號29日被解禁。但對於帳號封號和解禁的標準，淘寶工作人員沒有進行詳細解釋。

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