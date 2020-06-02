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博恩玩大了！《CHINA》作曲者197字聲明控侵權　「請將違法獲利捐作公益」

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▲▼曾博恩改編新作《TAIWAN》。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱STR Network）

▲站在音樂人和版權的角度，《CHINA》作曲者無法接受曾博恩改編新作《TAIWAN》，在未告知和申請授權的情況下，擅自侵權並盈利。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱STR Network）


記者陳政錄／台北報導

YouTuber博恩「二創」行為玩大了！日前受藝人劉樂妍《CHINA》MV靈感啟發，製作《TAIWAN》歌曲、MV並上傳各大平台的曾博恩和薩泰爾娛樂，由於內容涉及侵權，在幾經思索18天後，為《CHINA》作曲的音樂人吳健成6月2日一早，首次在臉書發出聲明，呼籲侵權者停止侵權行為，將全部違法獲利捐給台灣的公益組織。

根據吳健成的197字聲明全文，他表示，「我是《CHINA》這首歌的曲作者，也是這首歌『作曲』部分的100%完整著作權利人。三年前歌手找到我，便有了這首根據她風格打造的旋律。」

▲▼《CHINA》作曲者吳健成對於曾博恩《TAIWAN》涉及侵權的說明。（圖／取自吳健成臉書）

▲《CHINA》作曲者吳健成對於曾博恩《TAIWAN》涉及侵權的聲明。（圖／取自吳健成臉書）

聲明強調，「作為一名音樂人，對於此次事件，有且只有一個訴求：請侵權者停止侵權行為，無須賠償給我，但請將全部違法獲利，捐給台灣公益組織。

聲明在結尾時表示，「這是我全部完整的聲明內容，此前、此後，我沒有以及不再對此事件發表任何看法。懇請媒體朋友們不要過度解讀。感謝所有人！」最末署名—吳健成 Jason Wu。

據了解，赴中國大陸發展的藝人劉樂妍3年前，找上音樂製作人吳健成作曲，前前後後共花100萬元拍自創曲《CHINA》MV，邀郭書廷擔任男主角，後覺得MV成果「不喜歡」，但近期被「我愛卡拉OK」等平台流出，內容洗腦，引發網友熱議。

▲劉樂妍MV男主角發聲明。（圖／翻攝自YouTube／我愛卡拉OK官方頻道）

▲劉樂妍《CHINA》MV近期意外流出引發討論（圖／翻攝自YouTube／我愛卡拉OK官方頻道）

接著，曾博恩以此為靈感二創為《TAIWAN》，複製《CHINA》曲調，自己填詞將山東、北京、上海等地名置換為台灣的縣市和特色，還找來同一位男主角出演MV，極富諷刺意味的內容加上大尺度變裝演出，截至6月1日晚間，在Youtube上已有超過512萬次點閱，內容還上傳各大音樂平台，薩泰爾娛樂更進一步發起二創徵件活動。

值得注意的是，不同於《TAIWAN》在Youtube上的詞、曲仍分別為曾博恩、DJ Hauer，音樂平台上的《TAIWAN》詞曲作者已於近日被改為無名氏，但對於如有臉書粉專「高度台味」發文抨擊，博恩的MV「把台灣創作者都當塑膠？」、「羞辱女顯氣質」，以及網路上部分侵權的質疑，目前曾博恩和薩泰爾娛樂均並未做出明確回應。

▼曾博恩的《TAIWAN》還發起進一步的二創徵集活動。（圖／翻攝自Youtube、FB）

▲▼曾博恩的《TAIWAN》還發起進一步的二創徵集活動。（圖／翻攝自Youtube、FB）

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博恩玩大了！《CHINA》作曲者197字控侵權：請將違法獲利
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