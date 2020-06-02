獨／博恩《TAIWAN》涉侵權　原作曲者首吐心聲：無奈沒告知還被攻擊

▲劉樂妍單曲《CHINA》。（圖／翻攝YouTube／我愛卡拉OK官方頻道）

記者陳政錄／台北報導

針對YouTuber博恩「二創」藝人劉樂妍《CHINA》MV，製作《TAIWAN》獲得熱烈討論，原作曲者吳健成事發18天後，今天一早發聲明，要求停止行為侵權，呼籲違法所得捐作公益。《ETtoday新聞雲》獨家與他取得聯繫時，吳健成也首次吐露心聲，無奈表示對方「既未告知也未申請授權」，卻拿來盈利，對社會大眾來說不是一個好的示範。

也是台灣人，近年赴陸發展音樂創作的吳健成說，「當初被邀歌作曲完全不知道這首歌的用途，只是單純為歌手量身打造曲風，現在卻因為一首戲謔作品的MV成為被攻擊的對象。」更何況是在完全未經同意授權的狀況下，擅自使用整首曲，並且在重製後上架各音樂平台作為盈利用途。

▲曾博恩《TAIWAN》上傳到各大音樂平台，其中詞曲作者已改為無名氏。（圖／翻攝自KKBOX）

至於音樂版權受到侵害，是否無法可管？吳健成說，雖然被網友攻擊很無奈，但自己不打算告對方，只希望停止侵權行為，並希望法律對於著作權的保障能夠更嚴謹，別讓創作人的心血受到侵害。

同時，他也呼籲博恩和薩泰爾娛樂公司，「希望對方能將未經授權卻重製的作品所獲得的收益，捐出做公益慈善，給社會大眾一個良好的示範。」吳健成補充，今早在臉書上的公開聲明發出後，他之後不會再發表任何看法。

吳健成是資深音樂人，近年遊走兩岸發展，有和不少藝人、品牌合作經驗，2017年接到該案，按照對方要求做出符合需求的曲；接著，由藝人劉樂妍自己填詞並拍攝MV的《CHINA》在近期意外流出，被博恩以此為靈感，製作諷刺、惡搞意味濃厚的《CHINA》，上傳Youtube累積已超過512萬點閱。

除此之外，歌曲《TAIWAN》也被上傳到KKBOX、MYMUSIC、FRIDAY音樂、LINE MUSIC、SPOTIFY、APPLE MUSIC等多個平台，最初歌曲credit填詞人為曾博恩、作曲人為DJ Hauer，製作則為其所屬的薩太爾娛樂，而後在5月底，《TAIWAN》在多個音樂平台的詞曲作者，被悄悄改為「無名氏。」

▲博恩《TAIWAN》MV、曲複製劉樂妍《CHINA》。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

有同樣是音樂人的台灣創作者日前私下向記者坦言，《TAIWAN》歌詞部分修改為戲謔揶揄的內容，但曲的部分幾乎抄襲未修改，卻掛名DJ Hauer、並且稱其作品為二創，更號召網友發起三創的活動，至今YouTube平台已有上百部模仿影片出現，曲也都是沿用抄襲原作者，沒有告知也沒有申請授權，「撇開政治意圖，就一個音樂人和音樂版權的角度，這樣其實非常不妥。」

他說，圈內不少音樂人也開始擔心，難道所有未經授權卻遭重製、二創的作品拿來盈利，都是無法可管？

對此，吳健成已在今日一早，於臉書上發布聲明：

我是《CHINA》這首歌的曲作者，也是這首歌「作曲」部分的100%完整著作權利人。三年前歌手找到我，便有了這首根據她風格打造的旋律。

作為一名音樂人，對於此次事件，有且只有一個訴求：請侵權者停止侵權行為，無須賠償給我，但請將全部違法獲利，捐給台灣公益組織。

這是我全部完整的聲明內容，此前、此後，我沒有以及不再對此事件發表任何看法。懇請媒體朋友們不要過度解讀。感謝所有人！

—吳健成 Jason Wu

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