　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

獨／博恩《TAIWAN》涉侵權　原作曲者首吐心聲：無奈沒告知還被攻擊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲劉樂妍單曲《CHINA》。（圖／翻攝YouTube／我愛卡拉OK官方頻道）

▲劉樂妍單曲《CHINA》。（圖／翻攝YouTube／我愛卡拉OK官方頻道）

記者陳政錄／台北報導

針對YouTuber博恩「二創」藝人劉樂妍《CHINA》MV，製作《TAIWAN》獲得熱烈討論，原作曲者吳健成事發18天後，今天一早發聲明，要求停止行為侵權，呼籲違法所得捐作公益。《ETtoday新聞雲》獨家與他取得聯繫時，吳健成也首次吐露心聲，無奈表示對方「既未告知也未申請授權」，卻拿來盈利，對社會大眾來說不是一個好的示範。

也是台灣人，近年赴陸發展音樂創作的吳健成說，「當初被邀歌作曲完全不知道這首歌的用途，只是單純為歌手量身打造曲風，現在卻因為一首戲謔作品的MV成為被攻擊的對象。」更何況是在完全未經同意授權的狀況下，擅自使用整首曲，並且在重製後上架各音樂平台作為盈利用途。

▲▼曾博恩《TAIWAN》還上傳到各大音樂平台。（圖／翻攝自KKBOX）

▲曾博恩《TAIWAN》上傳到各大音樂平台，其中詞曲作者已改為無名氏。（圖／翻攝自KKBOX）

至於音樂版權受到侵害，是否無法可管？吳健成說，雖然被網友攻擊很無奈，但自己不打算告對方，只希望停止侵權行為，並希望法律對於著作權的保障能夠更嚴謹，別讓創作人的心血受到侵害。

同時，他也呼籲博恩和薩泰爾娛樂公司，「希望對方能將未經授權卻重製的作品所獲得的收益，捐出做公益慈善，給社會大眾一個良好的示範。」吳健成補充，今早在臉書上的公開聲明發出後，他之後不會再發表任何看法。

吳健成是資深音樂人，近年遊走兩岸發展，有和不少藝人、品牌合作經驗，2017年接到該案，按照對方要求做出符合需求的曲；接著，由藝人劉樂妍自己填詞並拍攝MV的《CHINA》在近期意外流出，被博恩以此為靈感，製作諷刺、惡搞意味濃厚的《CHINA》，上傳Youtube累積已超過512萬點閱。

除此之外，歌曲《TAIWAN》也被上傳到KKBOX、MYMUSIC、FRIDAY音樂、LINE MUSIC、SPOTIFY、APPLE MUSIC等多個平台，最初歌曲credit填詞人為曾博恩、作曲人為DJ Hauer，製作則為其所屬的薩太爾娛樂，而後在5月底，《TAIWAN》在多個音樂平台的詞曲作者，被悄悄改為「無名氏。」

▲博恩《TAIWAN》MV複製劉樂妍。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

▲博恩《TAIWAN》MV、曲複製劉樂妍《CHINA》。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

有同樣是音樂人的台灣創作者日前私下向記者坦言，《TAIWAN》歌詞部分修改為戲謔揶揄的內容，但曲的部分幾乎抄襲未修改，卻掛名DJ Hauer、並且稱其作品為二創，更號召網友發起三創的活動，至今YouTube平台已有上百部模仿影片出現，曲也都是沿用抄襲原作者，沒有告知也沒有申請授權，「撇開政治意圖，就一個音樂人和音樂版權的角度，這樣其實非常不妥。」

他說，圈內不少音樂人也開始擔心，難道所有未經授權卻遭重製、二創的作品拿來盈利，都是無法可管？

對此，吳健成已在今日一早，於臉書上發布聲明：

我是《CHINA》這首歌的曲作者，也是這首歌「作曲」部分的100%完整著作權利人。三年前歌手找到我，便有了這首根據她風格打造的旋律。

作為一名音樂人，對於此次事件，有且只有一個訴求：請侵權者停止侵權行為，無須賠償給我，但請將全部違法獲利，捐給台灣公益組織。

這是我全部完整的聲明內容，此前、此後，我沒有以及不再對此事件發表任何看法。懇請媒體朋友們不要過度解讀。感謝所有人！

—吳健成 Jason Wu

►我該答應女友嗎？

ET快訊
尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」！　結婚3個月認了犯錯
中衛口罩出貨！27家通路公開　網一看嗨翻：還是彩色的
快訊／國道三號「賓士自撞護欄」…駕駛噴飛慘死！車流回堵4km
振興券「8大Q＆A」懶人包一次看懂　3000元超商就能領
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

獨／博恩《TAIWAN》涉侵權　原作曲者首吐心聲：無奈沒告知還被攻擊

霸氣女董座變身超級帶貨王！　直播僅3個半小時「吸金逾40億」

博恩玩大了！《CHINA》作曲者197字聲明控侵權　「請將違法獲利捐作公益」

女兒失聯3年！一場核酸普查「母女重逢」…派出所抱頭痛哭

幕後策畫佛洛伊德之亂？　環球時報總編：香港示威者已滲入美國

家中燃惡火！男屋主剛逃生成功「突然想到手機沒拿」…回奔衝進火窟

23歲女「深夜幽會」男友！隔天成冰冷屍體…鄰居：凌晨2點聽到女聲慘叫

國小女和男同學吵架！家長衝學校「狂毆女老師」…她下體被踢爆慘失禁

美國示威擴散全國　陸外交部：再次反映美國種族、警暴問題嚴重！

6歲孫「偷記密碼」15筆狂刷1.3萬元玩手遊　被爺爺帶到警局自首

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

獨／博恩《TAIWAN》涉侵權　原作曲者首吐心聲：無奈沒告知還被攻擊

霸氣女董座變身超級帶貨王！　直播僅3個半小時「吸金逾40億」

博恩玩大了！《CHINA》作曲者197字聲明控侵權　「請將違法獲利捐作公益」

女兒失聯3年！一場核酸普查「母女重逢」…派出所抱頭痛哭

幕後策畫佛洛伊德之亂？　環球時報總編：香港示威者已滲入美國

家中燃惡火！男屋主剛逃生成功「突然想到手機沒拿」…回奔衝進火窟

23歲女「深夜幽會」男友！隔天成冰冷屍體…鄰居：凌晨2點聽到女聲慘叫

國小女和男同學吵架！家長衝學校「狂毆女老師」…她下體被踢爆慘失禁

美國示威擴散全國　陸外交部：再次反映美國種族、警暴問題嚴重！

6歲孫「偷記密碼」15筆狂刷1.3萬元玩手遊　被爺爺帶到警局自首

新台幣開盤升值0.2分　以29.952元開出

後悔暴打白人暴徒　JR史密斯道歉：身為人父做了最壞示範

宥勝怒逼問妻：死在小孩面前！　老婆心臟病差點沒命拒手術…崩潰哭了

疫情衝擊改變人類生活型態！徐榛蔚：迎接零接觸及5G時代來臨

台股早盤上漲56點　挑戰11200點大關

CNN：川普仍專注解決治安問題　白宮準備接觸「黑人社區領袖」

台東5大打卡點搶先看！「縱谷大地藝術季」開跑 騎單車遨遊最美大道

連「好鄰居模式」都止不住大媽怒火？福特野馬排氣管慘遭鄰居惡搞

誓言動員軍隊…川普到教堂前「舉聖經拍照」！多州州長火速回嗆

LIVE / 蘇貞昌宣布發放振興券7/15上路 政府500億預算拼千億消費額

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

大陸熱門新聞

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

陸熔噴布價格崩跌　低檔布從180萬元跌剩8千元

女老師被家長毆打！下體被踢爆慘失禁

23歲女租屋內被男友殺害！鄰居：凌晨聽到慘叫

女兒失聯3年！核酸普查「母女重逢」

15歲女「壓力大」勒死媽！　塞行李箱「伴屍2天1夜」

夫妻凌晨被殺！女兒住校逃過一劫

獨／《TAIWAN》侵權　原作曲者吐心聲

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

5歲男童白天遭爆頭亡！兇手才6歲

霸氣女董座直播3小時「吸金40億」

環球時報總編直指　港人已滲入美國

家中著火！白衣男想起手機沒拿又往回衝

新娘「露背婚紗」秒殺全場！一轉身賓客全驚呆

更多熱門

相關新聞

蓬佩奧籲：讓中共不再處於主宰地位

蓬佩奧籲：讓中共不再處於主宰地位

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於5月31日表示，儘管北京當局近日的行動持續傷害美國與其盟友，試圖破壞西方的民主、思想與價值觀，但川普政府已經準備好應對，也將在國會獲得跨黨派支持。此外，他認為，歐洲各國將會同意合作約束中國，「讓全世界處於一個中國共產黨於下世紀不再主宰的地方。」

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

中軍方背景學生禁入　美：確保國安

中軍方背景學生禁入　美：確保國安

通姦除罪後　學校應教情感教育

通姦除罪後　學校應教情感教育

美藉香港問題　防範中國科技戰

美藉香港問題　防範中國科技戰

關鍵字：

劉樂妍CHINATAIWAN著作權作曲曾博恩薩泰爾娛樂二創中國

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

台灣0確診口罩預購還秒殺　網示警曝原因：你不囤嗎？

中衛口罩出貨！27家通路公開

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

小三生3娃竄位落空…百億大亨回歸正宮！環抱照=勝利

海科大情侶慘死輪下　母崩潰辦冥婚

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面