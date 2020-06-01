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口罩開賣懶人包！一張表看懂「開賣時間＋售價」　四大超商最低1片5元

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記者趙蔡州／綜合報導

台灣口罩禁令6月1日全面解除，業者可以自由在國內、國外販賣口罩，各大超商、量販店與藥妝店均與廠商叫貨準備開賣，像寶雅已經備妥100萬片、統一超商首批也準備了限量2萬5000盒（每盒50個口罩），定價預計會落在5到7元之間，另外「口罩實名制」一片5元、14天9片也會繼續供應。

為防止疫情擴散、穩定口罩供應，政府1月起開始徵收口罩，每人限量且實名制購買，如今禁令6月1日正式解除，口罩販售回歸市場機制，業者可以自由在國內、國外買賣。但口罩回歸市場機制後，外包裝與物流費用將由廠商承擔，因此定價可能會上漲，預計將落在7元至12元間，實際價格業者仍在估算中。

▲▼寶雅宣布6/4開賣口罩。（圖／記者曾怡嘉攝）

請繼續往下閱讀...

▲寶雅準備100萬片口罩，6月4日起開賣，定價1片在5至7元。（圖／記者曾怡嘉攝）

根據各業者公開的資訊，量販店部分，寶雅已準備100萬片口罩，6月4日起開賣，定價1片約在5至7元，且不限制購買數量。家樂福也準備近1萬8千片，6月1日起全台門市販售，採5片或7片裝、每人限購1包。好市多日前已經以國外貨源限時販售，美廉社則仍在與廠商洽談，開賣日期與價格未定。

超商部分，7-11超商6月1日下午3點起至6日止，民眾可預購一盒250元（共50片口罩），每人限購一盒、限量2萬5000盒。全家超商第一批也提供限量2萬盒口罩，1盒50片原價399元「只有盒購」，會員優惠價最便宜可到249元（等於1片4.7元左右），6月2日起全台門市開賣，但各店配給數量有限。

萊爾富超商表示，預計6月2日起全台門市開賣，但首批有幾片、定價均未公布。OK超商透露，經與口罩廠商溝通後，預計6月3日開始販賣，不過仍要以口罩「實際到店時間」為主，數量與定價也未公布。

▲▼口罩開賣一覽表。（圖／記者許力方製）

▲口罩開賣時間、價格懶人包。（圖／記者許力方製）

藥妝店部分，屈臣氏目前已經有開賣「進口口罩」，國內部份仍在與廠商協調。康是美則仍在評估市場需求，因此開賣時間、價格與數量還無法公布。

老牌醫療口罩大廠中衛表示，6月1日後單日產能維持原有75萬片，除45%予以政府徵用外，其餘40萬片全數內銷，直到6月底政府徵用截止，7月起將才開始逐步外銷。中衛提醒，他們沒有提供批發、預購、團購及零售，民眾可以通過中衛合作通路購買，請民眾小心網路詐騙。

▲超商口罩。（圖／記者賴文萱攝）

▲口罩回歸市場機制後，「口罩實名制」一片5元、14天9片仍會繼續供應。（圖／記者賴文萱攝）

政府開放口罩回歸市場機制，各大業者目前公開的價格，多數均超過現行5元一片，民眾買不買單就看市場反應如何。同時為避免民眾無法接受漲價，或排隊仍買不到的情形發生，「口罩實名制」一片5元、14天9片仍會繼續供應。

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