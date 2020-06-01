民團呼籲國民法官採取陪審制：台灣人絕對夠格當陪審員

▲台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍，再次呼籲台灣採取陪審制。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院已經向立法院提出《國民參與刑事審判法草案》，決定全面封殺「陪審制」。而台灣陪審團協會1日上午在立法院召開記者會，批評司法院稱台灣人素質不夠當陪審員、台灣人不知陪審制度，這些都是錯誤的論調；協會強調，台灣人民絕對夠資格當陪審員，呼籲國民法官應採陪審制。

台灣陪審團協會1日舉行「台灣陪審員見證記者會」，由創會理事長、律師鄭文龍主持，並邀請民眾黨立委蔡璧如，以及曾在美國擔任陪審員的台灣民眾，到場說明自身感受。

鄭文龍對於司法院決定排除「陪審制」，一向非常不滿。他表示，在與司法院溝通參審、陪審的過程中，對於司法院不斷強調台灣人民司法素質不夠，不能勝任陪審員的說法，他聽了很不服氣。鄭文龍指出，我國最少有50萬至100萬人，懂得美國的陪審制，也就是最少有1/23的人可以勝任陪審員，或是有資格擔任陪審員，但司法院卻歧視他們，「這是什麼邏輯，我完全不懂」。

鄭文龍更說，司法院的參審制度有國安的問題。因為中國大陸早就採行參審制，如果現在我國司法院也採取跟大陸一樣的參審制，那就是制度上被大陸統一，但案件量卻只有大陸的萬分之一，一定會被大陸方面嘲笑。只能說台灣政府無能，比大陸政府還不如。

至於蔡璧如則說，人民對司法沒有信心，需要重新建立信心，就應該要透過人民參與審判的方式。她認為陪審制、參審制各有利弊，但什麼制度適合台灣民情，誰都不敢保證。因此台灣民眾黨推出的草案版本，就是希望陪審、參審一併試行，希望蔡英文政府不要閉門造車，不要全面封殺陪審制。

至於曾在美國擔任陪審員的台灣人郭重國表示，自己在美國有3次參與陪審團運作的經驗，陪審團要找的就是老百姓，跟什麼資格、什麼地位，沒有關係，俗話說「3個臭皮匠、勝過1個諸葛亮」。況且，美國的陪審制必須12名陪審員都達到一致的決定，可認為結果非常正確；確實根據統計，有95%的人，認為陪審制審判的結果正確。

