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川普制裁「港版國安法」　陸外交部：美阻擋中國壯大的圖謀不會得逞

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▲川普宣布取消給予香港的特殊待遇。

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普5月29日宣布將對「港版國安法」展開制裁，終止給予香港的特殊待遇，並禁止擁有解放軍背景的陸生入境美國。對此，大陸外交部發言人趙立堅6月1日表示，美方領導人對中方的種種指責完全罔顧事實，所宣布的措施嚴重干涉中國內政，破壞中美關係，必將損人害己，中方對此堅決反對。

趙立堅指出，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，中國全國人大就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機製作出決定，是中國全國人大行使中國憲法賦予的權力，目的是彌補香港特別行政區在國家安全立法方面的缺失，以便更好地貫徹「一國兩制」，維護香港長期穩定繁榮，「任何外國對此都無權干涉，也不應干涉。」

趙立堅強調，中國政府維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力違法干預香港事務的決心堅定不移，「美方對香港國家安全立法橫加干涉，完全違背國際法和國際關係基本準則，是注定要失敗的。 」

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

趙立堅提到，中美經貿和教育領域合作的本質是互利共贏，一個時期以來，美方泛化國家安全概念，以莫須有的理由惡意打壓中國企業，現在又威脅調查在美上市的中國企業，並出台措施限制中國留學人員赴美簽證，「上述做法嚴重違背市場競爭原則，完全違背中美兩國人民開展友好交流的願望，必將進一步損害中美經貿關係和兩國關係的社會基礎。」

趙立堅還說，新冠肺炎疫情是人類面臨的共同挑戰，各國應當合力應對，當前國際社會已經形成了反對搞病毒污名化，團結抗疫的共識，「但美方仍在無端指責中國和世衛組織，企圖借此轉移美公眾視線，掩蓋自己抗疫不力的真相，這種做法很不道德，也欺騙不了世人。 」

趙立堅表示，中美合則兩利，鬥則俱傷，中方致力於同美方一道努力，發展不衝突、不對抗，相互尊重、合作共贏的關係，同時中方將堅定捍衛自身主權安全、發展利益，「美方任何損害中方利益的言行，都將遭到中方堅決回擊，美方阻擋中國發展壯大的圖謀注定不會得逞。」

趙立堅強調，中方敦促美方立即糾正錯誤，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，慎重妥善處理有關問題，不要在錯誤的道路上越走越遠。

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