台北都市傳說！司法院4層樓高煙囪「焚燒遺體」　官方真相曝光

▲司法院4層樓高煙囪「焚燒遺體」？新報到的小編解答了。（圖／司法院）

記者柯沛辰／綜合報導

司法院司法大廈有一根約4層樓高的老煙囪，被傳說用來「焚燒遺體」。司法院臉書粉絲專頁1日解惑，這根煙囪過去是用來燒廢紙、燒熱水供暖氣，可能是當時候審牢房緊鄰在旁，才讓這樣的傳聞不脛而走。

司法院在臉書發文表示，每個日治時期古蹟都會有滿滿的傳說和鬼故事，現齡超過80歲的司法大廈自然也不例外，尤其是西側中庭一根4層樓高的煙囪，因為位處醫護室旁邊，被外傳是司法院執行死刑後、拿來焚燒屍體的地方。

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小編表示，其實這個大煙囪過去用途只有燒廢紙、燒熱水供暖，應該是過去在候審室牢房旁，才會有類似傳言。事實上，司法大廈從日治時期就一直是法院，即便有不滿判決的怨氣存在於司法大廈，但比起執行槍決的刑場來說，暴戾之氣應該沒那麼強烈。

司法院先前在臉書介紹，司法院所在地在清領時期是供奉關公的武廟，現今與司法院相望的北一女則是奉祀孔子的文廟，兩者作為文武廟，是當時台北城居民的精神寄託處。

日本殖民統治時，原先將司法機關設在北門城隍廟，但有鑑於司法業務日增，遂拆除武廟，在1934年興建台灣總督府高等法院，作為日治時代台灣最高司法機關。戰後，隨著中華民國中央政府遷台，司法院搬遷至此，整棟大樓才改稱司法大廈。

如今闢謠煙囪傳說，小編也開玩笑說，他剛到司法院服務不久，相信即便有什麼暴戾之氣，「司法院晚上還有關公巡邏，有如此正氣凜然的化身，自然就沒什麼鬼故事囉！（還是只是沒人告訴小編…？）」

許多網友看完紛紛笑說，「你都加班到深夜，大家也不好跟你說實話阿（誤」、「毛毛der」、「可能知道真相的人，都已經進煙囪了…」不過，下方也有內行網友留言，「小編，贓物庫的特區別進去就好」、「真的沒人跟你說嗎？」掀起熱議。

▲有知情網友表示，「贓物庫的特區別進去就好」。（圖／翻攝自臉書）