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抓夫偷吃！氣炸提告通姦「變不起訴」　她無奈哭喊：對大老婆致命的一擊

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▲兩性,男女,女性,戀愛,情侶。（圖／unsplash）

▲兩人維繫了長達20年的婚姻。（圖／unsplash）

記者邱茀濱／綜合報導

司法院大法官29日正式宣告通姦罪違憲後，讓不少提告的婚姻受害者不能接受。台北市一名陳姓女子指出，她與丈夫相識、結婚近20年，近兩年來突然發現對方在外面偷吃，氣炸提告通姦罪，但如今通姦除罪化後不能懲罰到丈夫，讓她相當無奈直呼「這對大老婆是非常致命的一擊」。

《東森新聞》報導，先前留學回台的陳女，透過朋友介紹認識現任外籍丈夫，兩人相識、結婚近20年了，但近兩年來感情上出現變化，因此特別找了徵信社蒐集證據，竟發現對方背著她在外面偷吃，氣炸提告通姦罪。

但陳女萬萬沒想到起訴竟然變成免訴，簡直無法接受，流淚控訴法律沒能給她一個公平的審理，並直呼「這對大老婆是非常致命的一擊」。

然而，如今通姦除罪化後，丈夫與小三雖然免於被起訴，但還是有民事損害賠償的官司在身，男方也在警局坦承外遇，並當場進行了協商，只是目前價錢仍談不攏，只能靜待判決結果。

▲男女，吵架 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲妻子逮到丈夫偷吃，氣炸提告通姦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

司法院大法官29日下午做出釋字791號解釋，宣告《刑法》239條，因違反《憲法》22條保障之性自主權與《憲法》第23條比例原則，自解釋公布之日起失效。另《刑訴》239條但書，因違反《憲法》第7條保障之平等原則，又因《刑法》239條違憲，失所附麗，亦自解釋公布之日起失效。

大法官認為，雖然過去554號解釋認定通姦罪規定合憲，但隨著社會發展，婚姻關係中的個人人格自主更受重視，婚姻承載的社會功能則逐漸相對化，而就像釋字第585、603號解釋肯認隱私權受憲法第22條保障，憲法權利的種類及範圍持續擴增深化。

所以，針對通姦罪是否仍符合比例原則，大法官認為有與時俱進，在憲法上重新審酌的必要性。

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