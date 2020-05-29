「大法官鼓勵通姦？」網友激動提問　司法院小編狂做5梗圖QA神回

▲通姦除罪化。（圖／免費圖庫pixels）

記者邱茀濱／綜合報導

司法院大法官今（29）日正式宣告通姦罪違憲，且即日起立即失效。但還是有許多人不太理解，認為大法官是在鼓勵通姦，亦或是外遇合法化等。對此，司法院小編特別製作了懶人包，整理出網友的5大問題，希望能夠破除大家心中的疑惑。

▲司法院製作五張梗圖，破除大家的迷思。（圖／司法院提供，下同）



通姦除罪化後，有的人擔心婚姻是否不受法律保障了，司法院指出，其實通姦配偶仍受到民事法的限制，因此一旦發現通姦行為，還是可以依照法律依違反婚姻中的忠誠義務，而判處金錢罰款。

司法院指出，過去10年間，在被判通姦罪成立的3千多人中，有99.94%的占比是被判處易科罰金的，也就是判刑不到6個月，而錢都是繳納到國庫，並無實質上的意義。

大法官提到，雖然過去554號解釋認定通姦罪規定合憲，但隨著社會和各國的發展，婚姻關係中的個人人格自主更受重視，婚姻承載的社會功能則逐漸相對化，因此認為應該與時俱進，有必要重新審查通姦罪規定的合憲性。

至於有的人質疑大法官在鼓勵通姦，司法院解釋，大法官其實正面肯定婚姻、家庭應受憲法保障，同時也肯定去約束婚姻忠誠的正當性，所以《刑法》239條制裁通姦，是要約束配偶互負忠誠義務，來維護婚姻制度跟個別婚姻存續，而這樣的目的是正當的。

然而大法官宣告通姦罪違憲的原因，其實在於通姦雖然傷害了對方的感情和期待，「但還不至於明顯損害公益，所以用刑罰來嚇阻通姦，必要性存疑，可以實現的公益程度也不大。」

此外，大法官還認為，通姦罪還干預到攸關人格自由的性自主權，加上通姦多發生在私密空間，所以在發現、追訴以至於審判的過程中，「等於讓國家刑罰權力長驅直入人民的臥室，嚴重侵害了人民的隱私權」。最後才宣告了違憲。

「刑罰雖然有一定程度嚇阻通姦的作用，但性事上的忠誠義務並非婚姻的全貌，維持婚姻更多靠的是配偶之間努力相互溝通、理解，而違反忠誠義務雖然可能危害、破壞親密關係，但不絕對影響婚姻存續。」因此，大法官認為，用刑罰處罰通姦，對於維繫婚姻制度來說，效果是比較低的。

大法官強調，就算通姦罪沒有違憲，婚姻破滅的導火線還是在於雙方個性不合、缺乏溝通或生活習慣不同，「如果不想努力經營，只想仰賴刑罰來填補感情的裂痕，婚姻最終仍可能毀滅」。

最後，大法官還列出數據顯示，韓國自2010年至2014年離婚率為2.3%，自2015年通姦違憲後，2015年至2018年離婚率為2.1%，所以在廢除通姦罪後，整體離婚率不僅沒有飆升，反而微幅下降。

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