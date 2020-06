幕後策畫佛洛伊德之亂？　環球時報總編：香港示威者已滲入美國

▲「佛洛伊德之死」示威持續在全美延燒。(圖/達志影像/美聯社)



記者楊庭蒝/綜合報導

「佛洛伊德之死」爆發的示威活動蔓延全美國,火燒警車、搶劫店家的亂象頻傳,全美至少40城實施宵禁。對此,大陸官媒《環球時報》總編胡錫進31日在推特表示,高度懷疑香港的「暴徒」(rioters)已經滲入美國各州,更指出這些人兇殘的暴徒,明顯是近期美國動亂的幕後策畫者。

此次的全美動亂已經發生警民武力衝突事件,示威者高喊口號、手舉標語,不肯離開現場,當中許多人戴著口罩、面罩與警方對峙,場面緊張。示威者在5月29日深夜一度包圍白宮,讓川普與妻兒被特勤局特務帶到防範恐怖攻擊的地下碉堡。

根據《環球時報》報導,推特用戶kylie⁷在29日PO出一則影片,內容是香港示威者以路障及不明液體,撲滅警方所丟擲的催淚彈的過程,其手法就與美國目前明尼蘇達州示威者對抗警方的手法相似,「就像是一種分享經驗的行為。」

It’s international forces that are manipulating George Floyd protests? Then it must be Hong Kong rioters, since the violent activities in Minneapolis are almost the same as what Hong Kong rioters did. Ask the Interpol to arrest those Hong Kong rioters. pic.twitter.com/qnqyIE8QD9