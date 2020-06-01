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幕後策畫佛洛伊德之亂？　環球時報總編：香港示威者已滲入美國

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▲▼「佛洛伊德之死」暴力示威持續在全美延燒。（圖／達志影像／美聯社）

▲「佛洛伊德之死」示威持續在全美延燒。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

「佛洛伊德之死」爆發的示威活動蔓延全美國，火燒警車、搶劫店家的亂象頻傳，全美至少40城實施宵禁。對此，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進31日在推特表示，高度懷疑香港的「暴徒」（rioters）已經滲入美國各州，更指出這些人兇殘的暴徒，明顯是近期美國動亂的幕後策畫者。

此次的全美動亂已經發生警民武力衝突事件，示威者高喊口號、手舉標語，不肯離開現場，當中許多人戴著口罩、面罩與警方對峙，場面緊張。示威者在5月29日深夜一度包圍白宮，讓川普與妻兒被特勤局特務帶到防範恐怖攻擊的地下碉堡。

根據《環球時報》報導，推特用戶kylie⁷在29日PO出一則影片，內容是香港示威者以路障及不明液體，撲滅警方所丟擲的催淚彈的過程，其手法就與美國目前明尼蘇達州示威者對抗警方的手法相似，「就像是一種分享經驗的行為。」

胡錫進指出，在明尼蘇達州的示威活動與香港暴徒的手法雷同，一定就是香港暴徒在背後指導，希望國際刑警組織（ICPO）可以逮捕這些人，「封鎖道路、破壞公共設施，這些都是抗議活動中的必定實施的示威行為，兇殘的香港暴徒顯然是全美國暴力抗議活動的策劃者」

《環球時報》也指出，其實不只kylie⁷這一位用戶，近期還有須多帳號開始分享任何有關於示威遊行的細節，甚至是如何辨識便衣刑警的手法，教學相當詳盡，貼文也會受到廣大的轉發，不過目前仍沒有任何證據，可以佐證胡錫進等人的說法。

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