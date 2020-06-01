　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

知名滷味店分家「姐弟撕破臉」！女兒不服氣「距離5步」再開一間

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

（示意圖／pixabay）

▲滷味是不少人的宵夜首選。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT 

台灣有非常多家族經營的傳統老店，生意都相當不錯，但常常因為生意越來越好、家族慢慢變大，產生的糾紛也就變多了，甚至還會有手足相爭的問題出現。高雄有一家知名滷味，因為媽媽決定將滷味攤傳承給小兒子，讓二女兒內心相當不平衡，結果竟在原本攤位5步的距離在開了一間同名滷味攤，雙方因此槓上，競爭相當激烈。

營養師劉怡里近日在節目《新聞挖挖哇》中分享，她表示自己高雄老家那區有很多傳統美食，由於民國58年那時候，全國都在瘋棒球，經常邊看棒球搭配宵夜，其中一家滷味攤原本就做得好吃，也因為大家瘋棒球配宵夜的關係生意越來越好。

請繼續往下閱讀...

劉怡里透露，這家滷味攤第一代是阿嬤在經營，而這些滷汁、技術都是她爸爸傳給她的，做久之後生意越來越好，但阿嬤也因為年紀大了，想將滷味攤傳承給下一代，但因為阿嬤保有「傳子不傳女」的觀念，因此決定將滷味技術傳給小兒子。不過二女兒相當不服氣，認為自己一路跟著媽媽辛苦打拼這麼久，為什麼媽媽卻有著這種觀念，因此二女兒就將原本老店的員工帶走，在離原本滷味攤5步的距離，再開了一家同名滷味店，雙方因此鬧不合，還因為商標註冊問題要告上法庭，後來是在媽媽的勸說下才打消念頭。

（圖／翻攝Youtube）

▲2家店的競爭仍然相當激烈。（圖／翻攝Youtube）

劉怡里表示，2家店競爭激烈，都會各派2、3名員工到店門口外，手中各拿著滷味塞給客人吃，若是客人吃了第一家店的滷味，結果卻跑去跟第二家買，第一家店員就會質問客人「怎麼吃了我的滷味還去跟別人買？」讓客人不知所措，甚至還會打出優惠活動「買50元滷味送30元豆乾」。直到現在，2家店的競爭仍然相當激烈，不過劉怡里表示只有在地人才知道到底哪家才是真正好吃。

延伸閱讀
感性告白離世兄長「我愛你」！亞洲首對連體嬰分割40周年　展現強韌生命力
天外飛來磁磚！5歲兒遭砸「爆頭慘死」…媽全程目睹淚崩倒地
女兒打電話給父母「連6天沒人接」！親戚上門「聞屍臭味」驚見2人遇害慘死

ET快訊
即／下班一陣暴雨！　強降雨猛灌...氣象局續發5縣市「大雨特
知名滷味店分家「姐弟撕破臉」！女兒不服氣「距離5步」再開一間
「政大詠春事件」出手教授被解聘！學生再爆：老師出拳猛K才驚覺
雞排店收50元硬幣！一翻面「頭像消失了」　內行揭：網上賣19
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高檔牛排點全熟！母親遭轟「去吃牛肉麵」　主廚聽一句話哭了

快訊／下班一陣暴雨！　強降雨猛灌...氣象局續發5縣市「大雨特報」

【英語多益通】全台6/7擴大解禁　解封英文怎麼說？

獨／高市府撒5千萬救經濟　買檳榔、玩麻將賓果都可以！經發局說話了

知名滷味店分家「姐弟撕破臉」！女兒不服氣「距離5步」再開一間

地景藝術之父克里斯多辭世　包捆凱旋門計畫不停歇

全聯推「黑人牙膏蛋糕」！網瘋朝聖「曠世聯名鉅作」...引衛福部關切

網紅「殺豬公」...金額竟高達6位數！ 　網友狂推：無痛存錢法

申請1萬紓困沒下文！　反觀同事神速領3萬...「一改變」惹他心涼：很無言

酒後代駕新制上路！喝到意識不清要有人陪乘　車子抵達前可隨時取消

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

「懶人豐胸運動」讓妳罩杯激增　中醫食補＋按對穴道效果好4倍！

高檔牛排點全熟！母親遭轟「去吃牛肉麵」　主廚聽一句話哭了

快訊／下班一陣暴雨！　強降雨猛灌...氣象局續發5縣市「大雨特報」

【英語多益通】全台6/7擴大解禁　解封英文怎麼說？

獨／高市府撒5千萬救經濟　買檳榔、玩麻將賓果都可以！經發局說話了

知名滷味店分家「姐弟撕破臉」！女兒不服氣「距離5步」再開一間

地景藝術之父克里斯多辭世　包捆凱旋門計畫不停歇

全聯推「黑人牙膏蛋糕」！網瘋朝聖「曠世聯名鉅作」...引衛福部關切

網紅「殺豬公」...金額竟高達6位數！ 　網友狂推：無痛存錢法

申請1萬紓困沒下文！　反觀同事神速領3萬...「一改變」惹他心涼：很無言

酒後代駕新制上路！喝到意識不清要有人陪乘　車子抵達前可隨時取消

孫生這次真的走心！　被罵「打壓欺負培根」刷留言難過了：好心被雷親

中職／小聯盟可能不打　吳志揚邀旅美球員報名選秀

完美消化高難度舞蹈　唱功從不落下！INFINITE絕對夠資格成後輩經典

高檔牛排點全熟！母親遭轟「去吃牛肉麵」　主廚聽一句話哭了

德州宣布進入「災難狀態」　1000名國民兵進駐執法

黃明志VS高市府線上演唱會！「好想出去走走」2日晚上8點全球首播

千億賭王何鴻燊剛離世辦頭七！　何猷君、何超蓮IG取消關注

快訊／下班一陣暴雨！　強降雨猛灌...氣象局續發5縣市「大雨特報」

中職／吳志揚建議全面開放觀眾　邀總統蔡英文一起看球

降低群聚感染風險　國防部宣布：7月教召暫停

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

快訊／7-11口罩每片5元！限量搶購方式曝光

口罩解禁價格飆漲？杜紫宸曝「超低成本」賭500片雞排

口罩懶人包　一張圖懂開賣時間

口罩正式解禁！中衛宣布最新價格　「1片超過5元」

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

墾丁周末遊客爆滿！業者驚：10幾年沒看過　盼阿中一件事

女友爸媽要「百萬禮金+32兩金飾」！

日本「首波開放入境」國家沒有台灣！　陳時中回應了

今口罩自由賣「店長姐姐幫我訂4盒」　超商團購群組狂+1

下班注意！9縣市持續「大雨特報」

比實名制5元便宜　11通路搶購攻略

大雷雨夜襲北部！全台防午後熱對流　下波鋒面報到時間曝

醫查房見「產夫累趴」霸床睡翻：太無解！

一中街摩西分海迎陳時中　她：拍不到阿中失望…男友神回

更多熱門

相關新聞

幼虎「馬路徘徊2周」...走進人類村落求助

幼虎「馬路徘徊2周」...走進人類村落求助

近年來野生動物闖入人類居住地覓食的消息時常有所耳聞，大多源自於牠們的在野外的棲息地遭到人類破壞，或是有盜獵者為了自身金錢利益濫殺瀕臨絕種的珍貴物種。近日，在俄羅斯西伯利亞地區有民眾發現，一隻大約10個月大的西伯利亞幼虎不斷在馬路上徘迴，甚至意圖走進附近的村落中，疑似對人類沒有絲毫戒心。

蔬食滷味挑7樣　「全都一口還少給」超吐血

蔬食滷味挑7樣　「全都一口還少給」超吐血

P到柱子變形！Melody長腿辣照被抓包

P到柱子變形！Melody長腿辣照被抓包

酗酒夫家暴玩女人　愛媽伴600毛孩苦求生

酗酒夫家暴玩女人　愛媽伴600毛孩苦求生

《雙層公寓》山里亮太公開道歉

《雙層公寓》山里亮太公開道歉

關鍵字：

劉怡里滷味新聞挖挖哇周刊王

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

即／失蹤2天爸爸出來了！為救女兒命喪北勢溪

即／國一「特斯拉撞大貨車」！車頭高速衝破車體

5個月寶寶沒心跳頭變形！小馬辦後事崩潰

15歲女「壓力大」勒死媽！　塞行李箱「伴屍2天1夜」

驚悚畫面曝！重機情侶衝進車底遭輾慘死

《青春有你2》「無修音真實片」外流

大貨車側翻國道　特斯拉「狂剎30m」直插車頂

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

員警隨身碟忘了拔...愛妻裸照流傳被同事看光！

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

蘇貞昌明宣布7／15振興券上路　花3000退2000元

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面