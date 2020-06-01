知名滷味店分家「姐弟撕破臉」！女兒不服氣「距離5步」再開一間

▲滷味是不少人的宵夜首選。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

台灣有非常多家族經營的傳統老店，生意都相當不錯，但常常因為生意越來越好、家族慢慢變大，產生的糾紛也就變多了，甚至還會有手足相爭的問題出現。高雄有一家知名滷味，因為媽媽決定將滷味攤傳承給小兒子，讓二女兒內心相當不平衡，結果竟在原本攤位5步的距離在開了一間同名滷味攤，雙方因此槓上，競爭相當激烈。

營養師劉怡里近日在節目《新聞挖挖哇》中分享，她表示自己高雄老家那區有很多傳統美食，由於民國58年那時候，全國都在瘋棒球，經常邊看棒球搭配宵夜，其中一家滷味攤原本就做得好吃，也因為大家瘋棒球配宵夜的關係生意越來越好。

請繼續往下閱讀...

劉怡里透露，這家滷味攤第一代是阿嬤在經營，而這些滷汁、技術都是她爸爸傳給她的，做久之後生意越來越好，但阿嬤也因為年紀大了，想將滷味攤傳承給下一代，但因為阿嬤保有「傳子不傳女」的觀念，因此決定將滷味技術傳給小兒子。不過二女兒相當不服氣，認為自己一路跟著媽媽辛苦打拼這麼久，為什麼媽媽卻有著這種觀念，因此二女兒就將原本老店的員工帶走，在離原本滷味攤5步的距離，再開了一家同名滷味店，雙方因此鬧不合，還因為商標註冊問題要告上法庭，後來是在媽媽的勸說下才打消念頭。

▲2家店的競爭仍然相當激烈。（圖／翻攝Youtube）

劉怡里表示，2家店競爭激烈，都會各派2、3名員工到店門口外，手中各拿著滷味塞給客人吃，若是客人吃了第一家店的滷味，結果卻跑去跟第二家買，第一家店員就會質問客人「怎麼吃了我的滷味還去跟別人買？」讓客人不知所措，甚至還會打出優惠活動「買50元滷味送30元豆乾」。直到現在，2家店的競爭仍然相當激烈，不過劉怡里表示只有在地人才知道到底哪家才是真正好吃。

</div>

延伸閱讀

▸ 感性告白離世兄長「我愛你」！亞洲首對連體嬰分割40周年 展現強韌生命力

▸ 天外飛來磁磚！5歲兒遭砸「爆頭慘死」…媽全程目睹淚崩倒地

▸ 女兒打電話給父母「連6天沒人接」！親戚上門「聞屍臭味」驚見2人遇害慘死