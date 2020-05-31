腳踏車擋樓梯口！公告提醒後...全乖乖移走　「剩1教授不甩」24字反嗆爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友今發文抱怨，某大學教職員宿舍內，因為腳踏車架不夠，許多人會把腳踏車放置樓梯口，阻擋通道，後來提醒公告貼出，所有人都乖乖移走，唯獨有位教授不甩，還在公告下方反嗆，讓他不禁傻眼直呼，都念到博士了，但並不是很有水準。

網友在爆怨公社怒道，「教授的共通點就是都很聰明、很會讀書，畢竟都念到博士了，但並不是每位教授都很有水準！已經公告說不要把腳踏車停在樓梯口阻擋通道，其他人都乖乖移走，就您最屌...仍繼續擋，現在還直接在公告上面回嗆。」

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從公告上可見，除了提醒大家勿佔據樓梯口，留一個通道給行人走，也建議若怕愛車淋雨生鏽，就牽回家中擺放；沒想到，該教授氣噗噗反擊，「阿就不能放家裡啊？是在講什麼屁話？請把腦子帶出門，謝謝！」

▲公告被反嗆。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到這串回覆，他相當錯愕，「所以貴教授您的意思是，腳踏車不能放家裡，就可以放在樓梯口阻擋他人通行嗎？這棟大樓不是只有你們家住而已，還有其他47户住在這裡，況且不能放家裡的意思是指，不能放在電梯出來的公共空間，您家裡面要怎麼放都隨便你，每天抱著您貴重的腳踏車睡覺都OK。」

對此，網友們紛紛回應，「真的是高知識低水準代表人物」、「這樣的教授能教出什麼樣的學生」、「會叫的野獸」、「學歷不等於品德嘍」、「擋到逃生是可以檢舉的喔」、「學歷和水準是兩回事」。不過，也有網友認為，不一定是教授留的，也可能是教授的孩子留的。

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