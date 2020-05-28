「甩飲料1星輾壓」卡卡兒869字槓上咖啡店　批「影片斷章取義」：我就是蠢　

▲卡卡兒869字槓上咖啡店！（圖／翻攝卡卡兒IG）

記者劉維榛／綜合報導

網紅卡卡兒在IG怒轟，日前下雨淋濕，想在咖啡廳換上自己攜帶鞋子，遭到老闆以「禁止商業攝影」勸阻，甚至強迫消費付錢才放行，她氣得摔飲料，更要粉絲給1星負評報復！事後店家也PO出監視器打臉，更有目擊者406字還原狀況，直批「還給店家一個公道！」面對抨擊，卡卡兒再度以869字槓上店家。

卡卡兒在IG寫下，16歲就展開打工人生的她直言，待過便利商店、網咖、涮涮鍋店、早餐店，「我敢說我做過的服務業比很多人多很多，完全能體恤服務員的辛勞，也認同服務至上的服務員。」

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對於當天的糾紛，卡卡兒委屈討公道，「因為我是『網美』所以發文變成討拍... 我一直知道我有錯，即使家人朋友勸我忍下，但我仍要發文，是因為我以為大家會看我的前因後果，我願意接受我的錯誤被公審，願意接受罰款。但我也希望那個犯錯的店長跟被他傷害的我們道歉。」

隨著店家影片曝光，風向也大逆轉，卡卡兒指控，「店長的發文，有許多對我不實的指控，他沒證實過我行李箱裡到底有什麼。因為我是網美，『直接』說我裡面很多新鞋，很多高跟鞋。我被歧視被羞辱完不願待在店裡想離開。」她也質疑影片斷章取義，「經過他包裝修飾，把自己一切行為合理化。」

文末，卡卡兒再度喊冤，「我就是蠢，不僅當天沒有錄音錄影，只拿把當天經過直話直說。未修飾，所以觀感不佳。甚至在網友幫我出氣時，隨口的請求幫忙都變成教唆了...」

▲雙方各說各話！（圖／翻攝卡卡兒臉書、Bonica粉專）



卡卡兒以869字反擊，全文如下：

我從16歲開始就在海霸王打工，有雙倍時薪的日子，我幾乎不缺席。

不到18歲，媽媽陪同面試，讓我在原燒工作，學著拿托盤，一隻手臂從端三碗湯會發抖，到一次可以端8碗湯。

下班回家念書時，時常直接累倒躺在衣櫃裡睡著。

那時更因為打工無法跟同學一起參加軍歌練習等等，被討厭被霸凌。親眼看到同學們準備將我的桌子搬到教室外。

我打工過便利商店、網咖、涮涮鍋店、早餐店....。

我敢說我做過的服務業比很多人多很多，完全能體恤服務員的辛勞，也認同服務至上的服務員。

我在Bonica cafe 裡，受到不平等的對待與歧視，只因我的外表跟一個行李箱....

這個時代，網紅網美已被貼標籤「業配、炫富、不可一世、囂張...」

所以今天我無論做什麼，對方都咬定我要「業配」從事商業行為.... 如果我是那個過去打工的我，我不相信，我鞋子濕了，店家會不准我換鞋。

因為我是「網美」換鞋被定義企圖不軌。

如果我是那個過去打工的我，店家一定讓我跟朋友自在的合影生活照。

因為我是「網美」拍照一定就是業配，再也沒有「生活照」。

如果我是那個過去打工的我，我被迫消費之後摔飲料的行為不會如此放大。應該是追殺我們的店長將飲料塞進女生袋子裡更有刑事責任。

但因為我是「網美」摔飲料是因為囂張，而店家將飲料塞進袋子裡成了霸氣十足帥氣的表現？

如果我是那個過去打工的我，我發文只是敘述當天實情。

因為我是「網美」所以發文變成討拍... 我一直知道我有錯，即使家人朋友勸我忍下，但我仍要發文，是因為我以為大家會看我的前因後果，我願意接受我的錯誤被公審，願意接受罰款。但我也希望那個犯錯的店長跟被他傷害的我們道歉。

店長的發文，有許多對我不實的指控，他沒證實過我行李箱裡到底有什麼。

因為我是網美，「直接」說我裡面很多新鞋，很多高跟鞋。

我被歧視被羞辱完不願待在店裡想離開。

因為我是網美，所以是「見羞轉生氣」奧客想吃霸王餐⋯⋯

加上斷章取義的影片，經過他包裝修飾，把自己一切行為合理化。

而我就是蠢，不僅當天沒有錄音錄影，只拿把當天經過直話直說。未修飾，所以觀感不佳。

甚至在網友幫我出氣時，隨口的請求幫忙都變成教唆了....。

願意聽我解釋的朋友真的很謝謝你們，但不願意的，那就算了。