無視宵禁令！肯塔基州當局驅散人群爆槍響　男子遭警擊斃

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國肯塔基州路易維爾市（Louisville）實施晚間9時至隔日上午6時的宵禁措施，但就在1日凌晨零時15分左右，當地員警與國民警衛隊成員試圖驅趕一處停車場的群眾時，傳出槍響，一名男子被警方開槍擊斃。

BREAKING: Man shot and killed by law enforcement at 12:15am this morning. @LMPD says shots fired at them first. Will be on the air with live coverage in 30 mins. @Marvis_WLKY will be reporting on the scene this morning. @WLKY pic.twitter.com/vclpiYIzGI — Stephon Dingle WLKY (@Stephon_Dingle) June 1, 2020

綜合美媒《新聞週刊》（Newsweek）、whas11報導，正當有關單位準備清場時，群眾中突然有人朝著員警與國民警衛隊士兵開槍，隨後現場警方與國民兵雙雙回擊，最終一名男子被擊斃。當地警方已於稍早向現場多名當事者瞭解事發前後細節，同時收集此次事件的相關畫面。

料國防部稍晚會對此事件發布進一步的訊息，現階段受害者或潛在嫌犯的身分均尚未公布。

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