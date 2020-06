無視宵禁令！肯塔基州當局驅散人群爆槍響　男子遭警擊斃

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國肯塔基州路易維爾市(Louisville)實施晚間9時至隔日上午6時的宵禁措施,但就在1日凌晨零時15分左右,當地員警與國民警衛隊成員試圖驅趕一處停車場的群眾時,傳出槍響,一名男子被警方開槍擊斃。

BREAKING: Man shot and killed by law enforcement at 12:15am this morning. @LMPD says shots fired at them first. Will be on the air with live coverage in 30 mins. @Marvis_WLKY will be reporting on the scene this morning. @WLKY pic.twitter.com/vclpiYIzGI