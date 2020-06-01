蓬佩奧：美國沒理由給香港優惠待遇　中國違背承諾！

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

針對北京強推「港版國安法」，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前接受美媒專訪時表示，中國最近的行為正在傷害美國與其西方盟友，不過他對於川普政府與歐洲的「反制舉措」抱持樂觀態度。他也重申，美國現在沒有理由給予香港優惠待遇。

蓬佩奧告訴《福斯新聞》節目「週日早晨未來」（Sunday Morning Futures），總統川普準備好應對中國近來加大的侵略行為，「今日的中國共產黨，已與10年前的不同。」他認為，川普5月29日發表的談話，反映出中共視自身為摧毀西方思想、民主與價值的意圖，這讓美國民眾陷入危險。

▲「港版國安法」引發民眾抗議。（圖／路透社）

蓬佩奧5月31日表示，如今中國違背自身的承諾，美國將作出回應，川普也列舉他會執行的事項，「川普要求我們，審查每項香港的優惠待遇，並致力於消除這些待遇。如果中國用對中國的方式來對待香港，就不再有意義了，美國也沒有基礎以特殊的方式對待香港。」

至於其他國家的行為，蓬佩奧說他相信歐洲盟友也會發現，無論是智慧財產權被竊取或是受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，留意與中國的關係將能符合各自的最佳利益，「我認為這些國家的人民都清楚見到，中國共產黨代表的風險」、「這是專制政權的作法，竊取資訊，否決言論自由，壓迫自己的人民，也替全球的人民帶來危險」。

美國目前因為非裔男子佛洛依德（George Floyd）之死引發各地抗議。此前，蓬佩奧發表看法，他認為佛洛依德的事件是場悲劇，明尼亞波里斯（Minneapolis）警方行為令人髮指。但他也注意到有些市長的說詞，社區外的民眾來到街上，大肆破壞小型企業。

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