挽救瀕危原民語　崑山科大族語教學幼兒園計畫開訓

▲崑山科技大學「108學年度沉浸式族語教學幼兒園計畫」，舉辦開訓典禮，今年共有10名學員通過考試遴聘，成為新聘族語教保員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學承接原住民族委員會「108學年度沉浸式族語教學幼兒園計畫」，舉辦開訓典禮，今年共有10名學員通過考試遴聘，成為新聘族語教保員，期盼這群母語種子教師順利完成800小時培訓，投入傳承，未來能有更多原住民幼兒受惠。



原民會依據2017年6月14日通過的原住民族語言發展法，陸續推動各項族語政策，並持續培育原住民族語教育人才。沉浸式族語教學計畫自2013年起已辦理3屆新聘族語教保員培訓，共培育59位族語教保員順利進入幼兒園教學；今年辦理第4屆新聘族語教保員培訓，共有來自泰雅族、賽德克族、鄒族、布農族、魯凱族、排灣族、卑南族等7個族群的10個語言別的10位新聘族語教保員參與培訓，更首度加入了多納魯凱語、茂林魯凱語等瀕危語言，這群教保員將承接族語復振使命，共同為族語向下紮根。





崑大國際副校長衞祖賞肯定計畫主持人幼保系副教授周宣辰的努力，該校從2013年的試辦計畫，到今年度已承接第4屆的教保員培訓，讓族語扎根工作更為茁壯。原住民族委員會教育文化處專門委員邱文隆致詞時提到，許多原住民語都出現斷層危機，現在會說族語的年輕人，通常都是童年時期聽到長輩使用因而學習，或是由家族長輩傳承，現在透過「沉浸式族語教學幼兒園計畫」，將教學場所從家中拉到幼兒園，無論是發展教材，還是跟語言所合作，政府與學校都要共同努力，以延續原住民語。



台南市議員穎艾達利（Ingay Tali）以布農族諺語「不要停，慢慢走，就會到。」來說明復振原住民語之路，必須要持續而不間斷的努力，政府的法令或政策都只是輔助，重要的是要靠這群族語教保員，透過教育來延續與傳承，效益也最好。

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周宣辰副教授表示，新聘族語教保員培訓共800小時，其中400小時將在崑山科大接受完整各項考核，包括幼兒園實習課程考評、族語文化學習考評、各項試編教材考評，及結訓資格確認會議的族語試教及口試等，400小時則進入各個新辦幼兒園進行培訓。開訓典禮中學員們以族語自我介紹並朗誦給自己的一封信，期許能通過專業培訓與考驗，會後則享用原住民風味餐，相互交流。

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