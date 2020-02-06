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不怕疫情延燒　崑山科大數位學習獲教育部認證打破教學空間限制

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▲崑山科技大學在數位學習績效仍持續大放異彩，位居全國技職校院第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學在數位學習績效仍持續大放異彩，位居全國技職校院第一。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

在防疫新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）期間，崑山科技大學在數位學習績效仍持續大放異彩，本週傳捷報，2019年度第2梯次再次通過5件教育部數位學習課程認證，歷年認證數量累積達45件，位居全國技職校院第一。

崑山科大不斷逐漸提升數位化遠距教學能量，更可進一步兼顧學生居家自主健康管理及防疫期間的學習需求。

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崑山科大因應數位學習的全球化趨勢，自2002年起開始發展數位學習，從一開始基礎平台建設、數位教材的開發到師生教學學習能力的提升，有計畫且逐步地配合國家發展政策，與全球趨勢相結合，並持續推動課程及教材數位化與認證。近年來通過教育部數位學習課程認證累積數量達45件，更位居全國技職院校第一，

崑山科大執行教育部高教深耕計畫績效卓越，鼓勵與推動優秀教師投入數位課程製作的行列，共同做好數位學習內容建設，一旦整體環境足夠成熟，甚至能以數位學習課程協助取得學位。例如，該校在108學年度即以相互關聯的數位學習認證課程向教育部申請「雲端商務管理數位學習碩士在職專班」獲得通過，磨課師課程「背包客日語」則榮獲台灣開放式課程聯盟特優課程獎。

崑山科大李天祥校長說，當國內學校逐漸提升數位化遠距教學能量後，可以適時地應用在各種不能當面授課的情況，例如武漢肺炎造成的全台學校開學延期，若學生透過數位學習系統學習，可兼顧居家自主健康管理及防疫期間的學習需求，結合教育部彙集教育雲及相關的線上學習資源、平台與工具，全面性推動數位學習優化政策，鼓勵師生在家善用數位平台資源，讓孩子們的學習不中斷、不落後，可以在家補缺課之進度，相信未來5G基礎建設逐漸普遍化之後，數位學習課程在疫情嚴峻下可謂解決群聚感染的良方，是繼口罩、酒精之後另一項熱門需求商品。

李天祥校長進一步表示，近10年來在教育部教卓計畫、典範科大計畫及高教深耕計畫經費挹注下，崑山科大投入網路大學數位學習等各項資源已達上億元規模，8年前更積極推動全校校務系統資訊化，如今對於疫情防護更提供了積極效用。包括該校獲教育部推動教學創新示範楷模學校，亦為南部第一所建置「全校型智慧環控PBL教室」的大專院校，可近端與遠端教學延伸性，透過該設備能即時與非同場域的學生們進行教學互動，協助提升教學空間的侷限性。

近日，校方啟用國際版問卷調查系統提供英文、印尼文、越南文等7種以上語言的疫情問卷調查版本，透過校務系統嚴密追蹤可能有問題的個案，不需要等待問卷調查結束就可以即時掌握學生狀況。在現今學習無國界、無地域、無時間限制的趨勢發展下，整體配套的數位學習資源建立更顯得刻不容緩。

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