崑山科大備戰新冠病毒　設置「紅外線熱像測溫儀」初篩

▲崑山科技大學為因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，在即將開學之際，設置「紅外線熱像測溫儀」搭配額溫槍、耳溫槍，初篩過濾有發燒的教職員生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學為因應新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情，在即將開學之際，設置「紅外線熱像測溫儀」搭配額溫槍、耳溫槍，過濾有發燒疾病的教職員生，另配合政府防疫政策，日前已入境之港澳生進行校內居家檢疫中，預計下週起陸續解除檢疫期。

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3月2日為崑山科大的開學日，擔任該校防疫小組執秘張世熙學務長表示，為因應疫情，將於校園中出入人口較多的公共空間設置數台「紅外線熱像測溫儀」，作為檢測發燒症狀的初篩儀器，另搭配額溫槍、耳溫槍作為第二、三階段的複檢，確認發燒症狀者則立刻送醫。此外，校園將定點擺放酒精，提供同學們進行雙手消毒，他也提醒大家，要落實自主健康管理、天天量測體溫、勤洗手，落實發燒生病不到校上班上課的原則，務必確保校園管控能達到最佳成果，保護自己也保護他人。

崑山科大目前有3位港澳生在校園內執行居家檢疫，已規劃1人1房的獨立宿舍，以及個人單獨使用的衛浴空間，除提供個人寢具、枕頭棉被、垃圾袋及衣架外，另提供防疫物資，包括體溫紀錄表、體溫計、酒精、消毒水及口罩等。

行政副校長黃國賢說明，港澳生入境時由該校安排人員親自前往機場接送至校內檢疫場所，校安人員每日電話關心接受檢疫的學生，並由專人配送三餐，總務處也派清潔人員實施公共區域含浴廁打掃及消毒作業，若有其他採購需求，皆能透過Line群組及google表單進行點餐與提出須代為購買之用品。

崑山科大積極備戰，每週皆安排防疫工作協調會，擬訂相關應對政策，其他防疫措施，包括進出校園管制、自主管理或居家檢疫，以及彈性修業等陸續擬訂中，待確認政策後將另行公布。

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