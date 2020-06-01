新冠肺炎增1例境外「累計443確診」　427人解除隔離！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日表示，新增一例境外移入確診個案，個案443為赴美出差國人，目前累計443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，確診個案中7人死亡，427人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計6,195,424例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,817,781例、巴西498,440例、俄羅斯405,843例、英國274,762例及西班牙239,429例為多；病例中371,664例死亡，以美國105,659例、英國38,489例、義大利33,415例、巴西28,834例及法國28,806例為多。

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指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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