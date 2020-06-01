各國搶問台灣防疫超前部署2大APP　指揮中心大方供原始碼助全球

▲指揮中心資訊組組長簡宏偉 。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1日）表示，科技防疫在本次國內新冠肺炎（COVID-19）疫情防治扮演極為重要的角色，我國在疫情初期，即以超前部署的概念，規劃可能需要的防疫作為，從邊境管制到社區管理，建置多項智慧防疫系統及訂定「實聯制措施指引」，多方面保護民眾的健康及隱私。

指揮中心指出，我國智慧防疫系統包括「入境檢疫系統」，從旅客入境健康聲明即開始彙整相關資料，並拋轉至「防疫追蹤系統」，提供第一線民、警、衛政人員關懷防疫使用，並以透過電信定位訊號的「電子圍籬系統」協助落實居家隔離/居家檢疫措施。針對系統取得的個人資料，目前也依相關規定，規劃資料盤點及刪除等作業，以保護民眾個資。

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▲▼指揮中心持續優化科技智慧防疫。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心持續優化科技智慧防疫。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心持續優化科技智慧防疫。（圖／指揮中心提供）

指揮中心資訊組組長簡宏偉表示，超前部署APP，目前都已上架，並進一步說明，隨著智慧防疫系統功能持續強化及配套措施逐漸完善，「入境檢疫系統」使用率從原先啟用時的74%提高90%，入境到關懷的時間，也從原本的19小時縮短為4.5小時；此外，「電子圍籬系統」裡居家檢疫者出框的比率從30%大幅度降低到0.3%，協助防疫作業的效果也更趨明顯。而我國智慧防疫系統也成為世界各國觀注的焦點，包含澳洲、加拿大、美國、英國、日本及新加坡等國都來詢問運作機制及交流。

指揮官陳時中說，從疫情一開始都知道整體疫情分流隔離很重要，怎做的有效率，確實要仰賴資訊系統非常多，從一開始到居家檢疫、隔離，時間拉比較常，疫情緊張時串連很多資料，現在緩和後，開始檢視資料串連適法性等規定，新的APP是為了超前部署，當情況發生時，可以迅速啟動，在居家檢疫或疫調上做更確實迅速。

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