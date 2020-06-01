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2家壽險公司又降息！75張保單回饋金縮水　宣告利率最低跌破0.5%

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▲▼美金、日幣、台幣匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲2家保險公司決定調降新台幣利變型保單的宣告利率，最低宣告利率跌破0.5%。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘、楊絡懸／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，美國聯準會（Fed）大動作降息後，全球央行掀起降息潮，連帶影響壽險業投資收益，2家壽險公司決定調整6月宣告利率，其中新台幣保單調整幅度為5至10個基本點之間，共有75張保單受到影響，最低宣告利率跌破0.5%，意味著保戶所領到的增值回饋分享金也會跟著縮水。

根據國泰人壽公告6月調整各幣別宣告利率資料顯示，新台幣利變保單宣告利率共有74張進行調整，包括現售8張、停售66張，調整幅度約在5至10bp（基本點）區間，宣告利率區間來到0.48%至1.9%，其餘幣別則未調整。

台灣人壽6月則停售一張「龍騰四海利率變動型年金保險」，主要是受到10年期中央政府公債次級市場殖利率影響，宣告利率也從0.53%降至0.48%，其餘均未調整。

南山人壽6月台幣及外幣現售商品的宣告利率並沒有調整，新台幣利變保單宣告利率維持2.05%至1.9%之間水準；美元利變保單宣告利率維持3.00%至2.85%之間水準，而富邦人壽、中國人壽、元大人壽、新光人壽、全球人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽的宣告利率也沒有調整，與上月維持一樣。

一家壽險公司主管表示，宣告利率是否調整，除了股市變動外，另一個則會考量市場利率走勢，由於利率持續處於較低的水準，因此調整宣告利率主要是在反映市場。

所謂的「宣告利率」是保險公司考量保單對應資產的投資報酬率，扣除必要成本及費用後來訂定，但並非保單全期固定或保證，因此保險公司會定期公布各商品適用的宣告利率。

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